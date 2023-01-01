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Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа

Сегодня, 17:14
Недавно стало известно о том, что Spotify расторгло сделку с Меган Маркл и принцем Гарри.

Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа
А теперь всплывают все новые и новые подробности их сотрудничества. Герцоги оказались крайне непродуктивны - за два с половиной года они выпустили только тринадцать подкастов. Да и то, над частью из них, как оказалось, работала не сама Меган. Интервью у гостей брали более опытные журналисты, а ее голос вмонтировали в финальную версию подкаста.

Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа


А вот принц так ничего и не пустил, хоть планы такие и были. Виной тому оказались амбиции Гарри. Он мечтал пообщаться с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Марком Цукербергом и Папой Римским. Расспросить их он хотел о детских травмах и как они стали теми, кем сейчас являются.

Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа


Руководство Spotify посчитало, что эти люди не захотят общаться с начинающим интервьюером. На этом карьера Гарри в качестве интервьюера пока и закончила. Но он уже планирует запустить шоу, посвященное отцовству.

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Ключевые слова: julianews, Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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