Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа

А теперь всплывают все новые и новые подробности их сотрудничества. Герцоги оказались крайне непродуктивны - за два с половиной года они выпустили только тринадцать подкастов. Да и то, над частью из них, как оказалось, работала не сама Меган. Интервью у гостей брали более опытные журналисты, а ее голос вмонтировали в финальную версию подкаста.А вот принц так ничего и не пустил, хоть планы такие и были. Виной тому оказались амбиции Гарри. Он мечтал пообщаться с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Марком Цукербергом и Папой Римским. Расспросить их он хотел о детских травмах и как они стали теми, кем сейчас являются.Руководство Spotify посчитало, что эти люди не захотят общаться с начинающим интервьюером. На этом карьера Гарри в качестве интервьюера пока и закончила. Но он уже планирует запустить шоу, посвященное отцовству.