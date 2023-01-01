"Цифры вдохновляют": Яна Чурикова организовала сбор на лечения Алексея Янина

Дарья признает, таким как раньше Алексею уже не стать. Но прогресс в его состоянии есть, а реабилитации обходятся не дешево.
Чурикова, проникшись трагедией, решила организовать сбор средств на лечение Янина.
"501 тысяча 500 рублей — именно столько удалось собрать в поддержку Алексея Янина. Напомню, как все было. Мы опубликовали выпуск с Дашей Яниной (Клюшниковой). История этой семьи очень тронула нас и наших подписчиков, зрителей, поэтому команда проекта выступила с инициативой — разместить реквизиты карты мамы Алексея под выпуском. Согласовали идею с Дашей и Ольгой Андреевной, мамой Алексея. И вот — такие цифры, которые, конечно, вдохновляют", - рассказала ведущая.
Она подчеркнула, что родственники актера не просили о помощи, это была ее инициатива.