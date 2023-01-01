Жерара Пике освистали в Мадриде

Футболист изменил жене, а ее поклонники не могут ему этого простить. Несколько дней назад он должен был выступить в ночном клубе Мадрида с речью случаю турнира Королевской лиги, который он организовал. Там на поле встречаются звезды футбола и другие знаменитости. Но слова Пике заглушил свист толпы, а затем посетители клуба начали скандировать имя певицы.Жерара происходящее разозлило и он заявил собравшимся: "Я чемпион мира, а вы никто".Это уже не первый подобный случай. Некоторое время Назад футболиста и его нынешнюю девушку не пустили в ресторан, так как его хозяин оказался поклонником Шакиры.