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Жерара Пике освистали в Мадриде

Вчера, 17:29
Репутация Жерара Пике после развода с Шакирой оказалась подмоченной.

Жерара Пике освистали в Мадриде
Футболист изменил жене, а ее поклонники не могут ему этого простить. Несколько дней назад он должен был выступить в ночном клубе Мадрида с речью случаю турнира Королевской лиги, который он организовал. Там на поле встречаются звезды футбола и другие знаменитости. Но слова Пике заглушил свист толпы, а затем посетители клуба начали скандировать имя певицы.

Жерара Пике освистали в Мадриде


Жерара происходящее разозлило и он заявил собравшимся: "Я чемпион мира, а вы никто".

Это уже не первый подобный случай. Некоторое время Назад футболиста и его нынешнюю девушку не пустили в ресторан, так как его хозяин оказался поклонником Шакиры.

Жерара Пике освистали в Мадриде

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Ключевые слова: julianews, Жерар Пике

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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