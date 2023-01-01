"Выплакала все глаза": Рита Дакота помирилась с МариКраймбрери

Тогда певица узнала, что супруг изменял ей с разными женщинами. В их разборка незаслуженно пострадала Мари Краймбрери. Тогда кто-то сообщил Рите, что Мари была одной из любовниц Соколовского, о чем Дакота сообщила подписчикам."Благодаря мне ни в чем не виноватая светлая девочка утром проснулась "проституткой". Со всеми последствиями. Люди в комментариях желали ей смерти. Буквально. Когда я поняла, что меня развели и осознала, что натворила в отношении Марины, мне хотелось умереть от стыда. Я тысячу раз извинилась публично. Выплакала все глаза", - написала Рита.Несколько лет назад девушки стали понемногу общаться, обмениваясь комплиментами в сети. А теперь они окончательно помирились и даже записали два совместных трека.