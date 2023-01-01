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"Выплакала все глаза": Рита Дакота помирилась с МариКраймбрери

Вчера, 17:32
Скандальный развод Риты Дакоты и Влада Соколовского состоялся в 2018-ом году.

"Выплакала все глаза": Рита Дакота помирилась с МариКраймбрери
Тогда певица узнала, что супруг изменял ей с разными женщинами. В их разборка незаслуженно пострадала Мари Краймбрери. Тогда кто-то сообщил Рите, что Мари была одной из любовниц Соколовского, о чем Дакота сообщила подписчикам.

"Выплакала все глаза": Рита Дакота помирилась с МариКраймбрери


"Благодаря мне ни в чем не виноватая светлая девочка утром проснулась "проституткой". Со всеми последствиями. Люди в комментариях желали ей смерти. Буквально. Когда я поняла, что меня развели и осознала, что натворила в отношении Марины, мне хотелось умереть от стыда. Я тысячу раз извинилась публично. Выплакала все глаза", - написала Рита.

"Выплакала все глаза": Рита Дакота помирилась с МариКраймбрери


Несколько лет назад девушки стали понемногу общаться, обмениваясь комплиментами в сети. А теперь они окончательно помирились и даже записали два совместных трека.

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Ключевые слова: julianews, Рита Дакота, Мари Краймбрери

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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