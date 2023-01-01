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Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд

Сегодня, 14:11
25-летний исполнитель одной из главных ролей сериала "Эйфория" Ангус Клауд скончался в своем доме.

Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд
Актера без сознания обнаружила его мать и вызвала скорую. Медикам лишь оставалось зафиксировать его смерть.

Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд


В последние несколько лет Ангус боролся с депрессией. А неделю назад умер его отец, с которым он был очень близок.

Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд


"Сегодня мы с тяжёлым сердцем прощаемся с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. Единственное, что нас утешает, — это то, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом", - говорится в официальном заявлении семьи Клауда.

Точная причина смерти актера пока неизвестна, но его родственники предполагают, что дело в передозировке препарата "Ксанакс".

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Ключевые слова: julianews, Ангус Клауд

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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