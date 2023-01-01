Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд

Актера без сознания обнаружила его мать и вызвала скорую. Медикам лишь оставалось зафиксировать его смерть.В последние несколько лет Ангус боролся с депрессией. А неделю назад умер его отец, с которым он был очень близок."Сегодня мы с тяжёлым сердцем прощаемся с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. Единственное, что нас утешает, — это то, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом", - говорится в официальном заявлении семьи Клауда.Точная причина смерти актера пока неизвестна, но его родственники предполагают, что дело в передозировке препарата "Ксанакс".