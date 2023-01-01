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Алена Шишкова решилась на пластическую операцию

Вчера, 16:03
Внешность Алены Шишковой то и дело критикуют в сети.

Алена Шишкова решилась на пластическую операцию
По мнению многих звезд и обычных пользователей модель перестаралась в стремлении себя улучшить. Ранее она была привлекательно девушкой, а сейчас ее лицо выглядит раздутым. Но это не останавливает Шишкову в стремлении еще что-нибудь в себе изменить. В компании еще одной любительницы пластики - Аланы Мамаевой, она отправилась на консультацию в клинику.

Алена Шишкова решилась на пластическую операцию


"У меня сегодня будет операция. Проводить ее будет доктор Самир Хассанович Седышев. Я безумно волнуюсь, пожелайте мне удачи", - заявила Шишкова.

Что именно модель собралась сделать - пока неизвестно. Но вероятно вскоре она похвастается очередным преображением.

Алена Шишкова решилась на пластическую операцию

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Ключевые слова: julianews, Алена Шишкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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