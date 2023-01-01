Алена Шишкова решилась на пластическую операцию

По мнению многих звезд и обычных пользователей модель перестаралась в стремлении себя улучшить. Ранее она была привлекательно девушкой, а сейчас ее лицо выглядит раздутым. Но это не останавливает Шишкову в стремлении еще что-нибудь в себе изменить. В компании еще одной любительницы пластики - Аланы Мамаевой, она отправилась на консультацию в клинику."У меня сегодня будет операция. Проводить ее будет доктор Самир Хассанович Седышев. Я безумно волнуюсь, пожелайте мне удачи", - заявила Шишкова.Что именно модель собралась сделать - пока неизвестно. Но вероятно вскоре она похвастается очередным преображением.