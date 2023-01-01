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Гуф защитил Айзу и ее детей

Сегодня, 18:55
Неожиданно после череды публичных скандалов Айза с детьми и Гуф отправились на совместный отдых в Тайланд.

Гуф защитил Айзу и ее детей


Рэпер сейчас разводится с Юлией Королевой, но Лилуна Ай уверяет, что между ней и Долматовым ничего романтического не происходит. Компания хорошо проводила время, но неожиданно Айза рассказала, что с ними случилось нечто страшное. Путешествуя они заехали в незнакомую местность. Айза и Сэм вышли из машины, но тут к ним выскочил разъяренный таец, принялся кричать и направил на них ружье. Бывшая жена рэпера принялась извиняться и попыталась объяснить мужчине, что они просто заблудились, но это не помогало.

Гуф защитил Айзу и ее детей


"Был полный ад! Мы не понимали, за что. Элвис заплакал. В итоге Леша нашел с ним общий язык и спрятал нас за собой. И тот с криками, но показал нам дорогу. Это был самый настоящий треш", - рассказала Лилуна Ай.

Гуф защитил Айзу и ее детей


Инцидент заставил их изрядно понервничать, но к счастью, все обошлось.

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Ключевые слова: julianews, Айза Лилуна Ай, Гуф

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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