Гуф защитил Айзу и ее детей

Рэпер сейчас разводится с Юлией Королевой, но Лилуна Ай уверяет, что между ней и Долматовым ничего романтического не происходит. Компания хорошо проводила время, но неожиданно Айза рассказала, что с ними случилось нечто страшное. Путешествуя они заехали в незнакомую местность. Айза и Сэм вышли из машины, но тут к ним выскочил разъяренный таец, принялся кричать и направил на них ружье. Бывшая жена рэпера принялась извиняться и попыталась объяснить мужчине, что они просто заблудились, но это не помогало."Был полный ад! Мы не понимали, за что. Элвис заплакал. В итоге Леша нашел с ним общий язык и спрятал нас за собой. И тот с криками, но показал нам дорогу. Это был самый настоящий треш", - рассказала Лилуна Ай.Инцидент заставил их изрядно понервничать, но к счастью, все обошлось.