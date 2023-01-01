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Прокуратура проверит Викторию Боню

Сегодня, 18:50
43-летней Виктории Боне грозят неприятности.

Прокуратура проверит Викторию Боню
Представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что бывшая участница "Дома-2" пропагандирует наркотики. Она действительно не раз рассказывала подписчикам в социальной сети о ретритах, во время которого участники употребляют отвар, содержащий психотропные вещества.

Прокуратура проверит Викторию Боню


"В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Виктории Анатольевны Бони, 1979 года рождения, на наличие оснований привлечения её к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура проверит Викторию Боню


Сама Виктория же уверена в том, что ритуал аяваска безвреден, и с помощью него она общается с богом.

← Звезда фильма «Мемуары гейши» Мишель ...

Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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