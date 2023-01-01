Прокуратура проверит Викторию Боню

Представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что бывшая участница "Дома-2" пропагандирует наркотики. Она действительно не раз рассказывала подписчикам в социальной сети о ретритах, во время которого участники употребляют отвар, содержащий психотропные вещества."В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Виктории Анатольевны Бони, 1979 года рождения, на наличие оснований привлечения её к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП", - говорится в заявлении прокуратуры.Сама Виктория же уверена в том, что ритуал аяваска безвреден, и с помощью него она общается с богом.