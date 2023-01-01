Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Марина Африкантова посмеялась над неудачей в новых отношениях бывшего мужа Романа Капаклы

Сегодня, 11:59
Похоже, страсти вокруг развода экс-участников «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы не собираются утихать.

Марина Африкантова посмеялась над неудачей в новых отношениях бывшего мужа Романа Капаклы
После того как девушка узнала про измену возлюбленного, то незамедлительно вычеркнула его из своей жизни. В то время как сам виновник разрыва начал строить отношения со своей любовницей, еще одной участницей телестройки Татьяной Мусульбес.

Несколько дней назад Роман Капаклы опубликовал в своем блоге обращение к неравнодушным поклонникам, заявив о разладе в новых отношениях. Он сообщил, что пока не готов это обсуждать, но все же признал, что они с Татьяной теперь не вместе.

Марина Африкантова посмеялась над неудачей в новых отношениях бывшего мужа Романа Капаклы


Марина Африкантова решила отреагировать на произошедшее, опубликовав ироничное послание бывшему возлюбленному.

«Жаль, что они расстались. Я думала, любовь до гроба», — написала она.

Марина Африкантова посмеялась над неудачей в новых отношениях бывшего мужа Романа Капаклы


Стоит отметить, что Роман не только изменял Марине, но и применял физическое насилие. Ранее Африкантова даже выкладывала фото ссадин и синяков. На что Роман заявлял, что «ворошить дерьмо» не собирается, обвинив некогда возлюбленную во вранье.

← Певица Алена Свиридова опубликовала ф...

Ключевые слова: Марина Александрова, Роман Капаклы, Татьяна Мусульбес, olganews

Количество просмотров: 26
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Звезда «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о разрыве с любовницей Татьяной Мусульбес
Роман Капаклы объяснил, почему изменил Марине Африкантовой
Марина Африкантова вернулась в Россию и рассказала, чего ей не хватало в отпуске
Марина Африкантова связала себя узами брака с Романом Капаклы
Марина Африкантова посмеялась над неудачей в новых отношениях бывшего мужа Романа Капаклы Похоже, страсти вокруг развода экс-участников «Дома-2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы не собираются утихать.
Певица Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике перед заплывом Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова совсем скоро отпразднует свой 61-й день рождения.
Айза Лилуна Ай рассказала об общении Гуфа и ее младшего сына Айза Лилуна Ай воспитывает двоих сыновей от разных мужчин.
Виктория Боня ответила на обвинения в пропаганде запрещенных веществ Вчера стало известно, что прокуратура начала проверку в отношении Виктории Бони.
42-летняя Равшана Куркова выложила первое фото новорожденной дочки Актриса Равшана Куркова весной этого года удивила общественность новостями о рождении второго ребенка.
Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье Американская актриса Дженнифер Лопес на прошлой неделе отпраздновала свой день рождения.
34-летняя актриса Лукерья Ильяшенко вспомнила о драках в своей жизни Звезда сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко - обладательница яркой внешности.
Екатерина Гусева показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы 47-летняя актриса Екатерина Гусева уже долгое время счастлива в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным.
Рита Дакота решила сыграть три свадьбы В мае этого года Рита Дакота вышла замуж за Федора Белогая.
Гуф защитил Айзу и ее детей Неожиданно после череды публичных скандалов Айза с детьми и Гуф отправились на совместный отдых в Тайланд.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.