Марина Африкантова посмеялась над неудачей в новых отношениях бывшего мужа Романа Капаклы

После того как девушка узнала про измену возлюбленного, то незамедлительно вычеркнула его из своей жизни. В то время как сам виновник разрыва начал строить отношения со своей любовницей, еще одной участницей телестройки Татьяной Мусульбес.Несколько дней назад Роман Капаклы опубликовал в своем блоге обращение к неравнодушным поклонникам, заявив о разладе в новых отношениях. Он сообщил, что пока не готов это обсуждать, но все же признал, что они с Татьяной теперь не вместе.Марина Африкантова решила отреагировать на произошедшее, опубликовав ироничное послание бывшему возлюбленному.«Жаль, что они расстались. Я думала, любовь до гроба», — написала она.Стоит отметить, что Роман не только изменял Марине, но и применял физическое насилие. Ранее Африкантова даже выкладывала фото ссадин и синяков. На что Роман заявлял, что «ворошить дерьмо» не собирается, обвинив некогда возлюбленную во вранье.