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Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети

Сегодня, 17:45
К девушке Курбана Омарова в сети относятся неоднозначно.

Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети
Некоторые считают, что скромная Валерия идеально подходит бывшему мужу Ксении Бородиной. Другие же считают, что она и в подметки не годится ведущей.

Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети


Недавно блондинка начала работать косметологом и раздавать советы в сети. Но под одним из постов натолкнулась на критику своей внешности.

"У вас инсульт? У вас выраженная асимметрия лица, и я не шучу. Для вас, как косметолога, это норма? Клиенты не боятся?" - написала пользовательница соцсети.

Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети


Отмалчиваться Валерия не стала и ответила девушке.

Инсульт? Разве что от вашего комментария. А чего бояться? Изменений в прикусе? Или того, что я не колю ботокс в нижнюю треть лица, потому что это небезопасно? Может, вы более подробно ознакомитесь с нужной информацией, чтобы мы хотя бы на одном уровне общались", - высказалась возлюбленная Курбана.

Кстати, Бородина тоже часто ругается с подписчиками в соцсети. Но ее ответы обычно менее корректны.

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Ключевые слова: julianews, Курбан Омаров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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