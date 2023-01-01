Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети

Некоторые считают, что скромная Валерия идеально подходит бывшему мужу Ксении Бородиной. Другие же считают, что она и в подметки не годится ведущей.Недавно блондинка начала работать косметологом и раздавать советы в сети. Но под одним из постов натолкнулась на критику своей внешности."У вас инсульт? У вас выраженная асимметрия лица, и я не шучу. Для вас, как косметолога, это норма? Клиенты не боятся?" - написала пользовательница соцсети.Отмалчиваться Валерия не стала и ответила девушке.Инсульт? Разве что от вашего комментария. А чего бояться? Изменений в прикусе? Или того, что я не колю ботокс в нижнюю треть лица, потому что это небезопасно? Может, вы более подробно ознакомитесь с нужной информацией, чтобы мы хотя бы на одном уровне общались", - высказалась возлюбленная Курбана.Кстати, Бородина тоже часто ругается с подписчиками в соцсети. Но ее ответы обычно менее корректны.