Девушка Курбана Омарова ответила на критику в сети

Недавно блондинка начала работать косметологом и раздавать советы в сети. Но под одним из постов натолкнулась на критику своей внешности.
"У вас инсульт? У вас выраженная асимметрия лица, и я не шучу. Для вас, как косметолога, это норма? Клиенты не боятся?" - написала пользовательница соцсети.
Отмалчиваться Валерия не стала и ответила девушке.
Инсульт? Разве что от вашего комментария. А чего бояться? Изменений в прикусе? Или того, что я не колю ботокс в нижнюю треть лица, потому что это небезопасно? Может, вы более подробно ознакомитесь с нужной информацией, чтобы мы хотя бы на одном уровне общались", - высказалась возлюбленная Курбана.
Кстати, Бородина тоже часто ругается с подписчиками в соцсети. Но ее ответы обычно менее корректны.