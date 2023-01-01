Крис Нотт признался, что изменял жене

Несколько женщин обвинили Криса Нотта в изнасилованиях. Это сильно сказалось на карьере актера. Он потерял свою роль в драме "Уравнитель", рекламный контракт с Peloton и контракт на 12 млн долларов по продаже своего бренда текилы. Долгое время Нотт не комментировал обвинения. Но теперь он заявил, что никого не принуждал, но признался, что был неверен своей супруге.
"Я изменил своей жене, и это разрушительно для неё и не очень красивая картина. Но это не преступление", - заявил Крис.
К слову, те женщины так и не обратились в суд. Нотт надеется, что ему удастся вернуться в киноиндустрию, а комментировать обвинения не хотел, так как считает их абсурдными.
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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