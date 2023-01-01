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Крис Нотт признался, что изменял жене

Сегодня, 17:44
После выхода на экраны продолжения сериала "Секс в большом городе" грянул скандал.

Крис Нотт признался, что изменял жене
Несколько женщин обвинили Криса Нотта в изнасилованиях. Это сильно сказалось на карьере актера. Он потерял свою роль в драме "Уравнитель", рекламный контракт с Peloton и контракт на 12 млн долларов по продаже своего бренда текилы. Долгое время Нотт не комментировал обвинения. Но теперь он заявил, что никого не принуждал, но признался, что был неверен своей супруге.

Крис Нотт признался, что изменял жене


"Я изменил своей жене, и это разрушительно для неё и не очень красивая картина. Но это не преступление", - заявил Крис.

Крис Нотт признался, что изменял жене


К слову, те женщины так и не обратились в суд. Нотт надеется, что ему удастся вернуться в киноиндустрию, а комментировать обвинения не хотел, так как считает их абсурдными.

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Ключевые слова: julianews, Крис Нотт

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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