Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались

Они не стали устраивать пышный праздник, а просто расписались в МФЦ, облачившись в спортивные костюмы. Но спустя какое-то время Рита решила, что все же хочет отпраздновать изменение своего семейного положения. При чем три раза. Начать супруги решили с церемонии венчания.
Сегодня они дали клятвы перед Богом в одном из православных храмов Тбилиси.
"Мы очень счастливы. Спасибо всем, кто поздравляет", - сообщила Дакота.
Кстати, чтобы обвенчаться с Белогаем, ей пришлось получить благословение у двух батюшек, так как ранее она уже проходила этот обряд с Владом Соколовским.
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, Рита Дакота
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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