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Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались

Сегодня, 17:48
В мае этого года Рита Дакота и Федор Белогай поженились.

Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались
Они не стали устраивать пышный праздник, а просто расписались в МФЦ, облачившись в спортивные костюмы. Но спустя какое-то время Рита решила, что все же хочет отпраздновать изменение своего семейного положения. При чем три раза. Начать супруги решили с церемонии венчания.

Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались


Сегодня они дали клятвы перед Богом в одном из православных храмов Тбилиси.

Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались


"Мы очень счастливы. Спасибо всем, кто поздравляет", - сообщила Дакота.

Кстати, чтобы обвенчаться с Белогаем, ей пришлось получить благословение у двух батюшек, так как ранее она уже проходила этот обряд с Владом Соколовским.

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Ключевые слова: julianews, Рита Дакота

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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