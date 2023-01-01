Врачи диагностировали у Лады Дэнс внутримозговую гематому

Вчера ее представитель сообщил тревожные новости - состояние артистки ухудшилось после второй операции на лице.Как оказалось, медики диагностировали у нее внутримозговую гематому, из-за которой у Лады возникли проблемы с речью. Ей прописали полный покой, а в палату не пускают даже родных.Тем временем стали известны новые подробности аварии. Выяснилось, что помимо певицы в машине находилось еще три человека, каждый из которых серьезно пострадал. 52-летний водитель получил несколько переломов бедер и поясничных позвонков. 35-летняя хореограф Елена Романова сломала челюсть, но уже лечится дома. А подруга Лады 29-летняя Мария Абрамова получила закрытый перелом бедра. По последней информации, они ехали на Фольксвагене-Поло, который врезался в стоящий впереди Опель, а затем улетел в кювет.