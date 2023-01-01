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Врачи диагностировали у Лады Дэнс внутримозговую гематому

Сегодня, 17:08
56-летняя Лада Дэнс в настоящее время находится в больнице, где проходит лечение от травм, полученных в ДТП.

Врачи диагностировали у Лады Дэнс внутримозговую гематому
Вчера ее представитель сообщил тревожные новости - состояние артистки ухудшилось после второй операции на лице.

Как оказалось, медики диагностировали у нее внутримозговую гематому, из-за которой у Лады возникли проблемы с речью. Ей прописали полный покой, а в палату не пускают даже родных.

Врачи диагностировали у Лады Дэнс внутримозговую гематому


Тем временем стали известны новые подробности аварии. Выяснилось, что помимо певицы в машине находилось еще три человека, каждый из которых серьезно пострадал. 52-летний водитель получил несколько переломов бедер и поясничных позвонков. 35-летняя хореограф Елена Романова сломала челюсть, но уже лечится дома. А подруга Лады 29-летняя Мария Абрамова получила закрытый перелом бедра. По последней информации, они ехали на Фольксвагене-Поло, который врезался в стоящий впереди Опель, а затем улетел в кювет.

Врачи диагностировали у Лады Дэнс внутримозговую гематому

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Ключевые слова: julianews, Лада Дэнс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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