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Отец Жанны Фриске рассказал, как началась ее болезнь

Сегодня, 17:11
С момента смерти Жанны Фриске прошло уже восемь лет.

Отец Жанны Фриске рассказал, как началась ее болезнь
Несмотря на усилия ее близких и медиков, певице не удалось справиться с глиобластомой. Ее отец рассказал, что первые симптомы болезни начались вскоре после появления на свет ее сына. Жанна стала избегать солнечного света, жаловаться на головные боли и сонливость. Тревогу ее близкие забили когда она потеряла сознание в магазине, а вскоре чуть не утонула в океане, перепутав море и небо.

Отец Жанны Фриске рассказал, как началась ее болезнь


К сожалению, лечение Жанне не помогало и вскоре у нее начались приступы сильной боли.

"Ее ломало сильно. Я не мог на это смотреть… Ее стали привязывать. Потому что врачи сказали: если не будет привязывать, она может себе сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходил приступ, она очнется и спрашивает: «Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала». Она теряла сознание перед этим", - рассказал Владимир Фриске.

Отец Жанны Фриске рассказал, как началась ее болезнь


На какое-то время лечение принесло положительный результат. Но потом МРТ показало, что опухоль с левого полушария распространилась и на правое. После этого болезнь стала стремительно развиваться.

"Жанна полностью потеряла сознание, перестала видеть, глаза не открывала… Ее перевели на искусственное питание. В тот период я не мог находиться с дочкой. Увижу ее и сразу ухожу, слезы градом текли. А жена моя не могла уже плакать", - рассказал отец певицы.

Со своим внуком Владимир не видится, так как Дмитрий Шепелев препятствует этим встречам.

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Ключевые слова: julianews, Жанна Фриске

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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