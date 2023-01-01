Отец Жанны Фриске рассказал, как началась ее болезнь

Несмотря на усилия ее близких и медиков, певице не удалось справиться с глиобластомой. Ее отец рассказал, что первые симптомы болезни начались вскоре после появления на свет ее сына. Жанна стала избегать солнечного света, жаловаться на головные боли и сонливость. Тревогу ее близкие забили когда она потеряла сознание в магазине, а вскоре чуть не утонула в океане, перепутав море и небо.К сожалению, лечение Жанне не помогало и вскоре у нее начались приступы сильной боли."Ее ломало сильно. Я не мог на это смотреть… Ее стали привязывать. Потому что врачи сказали: если не будет привязывать, она может себе сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходил приступ, она очнется и спрашивает: «Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала». Она теряла сознание перед этим", - рассказал Владимир Фриске.На какое-то время лечение принесло положительный результат. Но потом МРТ показало, что опухоль с левого полушария распространилась и на правое. После этого болезнь стала стремительно развиваться."Жанна полностью потеряла сознание, перестала видеть, глаза не открывала… Ее перевели на искусственное питание. В тот период я не мог находиться с дочкой. Увижу ее и сразу ухожу, слезы градом текли. А жена моя не могла уже плакать", - рассказал отец певицы.Со своим внуком Владимир не видится, так как Дмитрий Шепелев препятствует этим встречам.