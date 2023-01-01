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Белла Хадид прокомментировала слухи о лечении от наркозависимости

Сегодня, 21:04
Несколько месяцев назад Белла Хадид решила сделать паузу в карьере, чтобы восстановить свое здоровье.

Белла Хадид прокомментировала слухи о лечении от наркозависимости
Модель сообщила, что у нее произошло обострение болезни Лайма, но поверили в это не все. В сети решили, что девушка лечится от зависимости от алкоголя или наркотиков. А ее недавнее высказывание о том, что она не пьет уже девять месяцев, но вынести это июль для нее было сложно, только усугубило слухи. В итоге Белла решила прокомментировать ситуацию, чтобы остановить пересуды.

Белла Хадид прокомментировала слухи о лечении от наркозависимости


"Я знаю, что выгляжу больной, не нужно говорить мне об этом дважды! И нет, я не была в реабилитационном центре, и нет, я не принимаю наркотики, так что мы все можем прекратить это", - написала Хадид.

Недавно она опубликовала снимки, сделанные во время лечения и призналась, что прошла непростой путь.

Белла Хадид прокомментировала слухи о лечении от наркозависимости

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Ключевые слова: Белла Хадид, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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