Ольга Орлова высказалась о Бритни Спирс

Певица часто выкладывает снимки на которые обнажена и свои странные танцы. Некоторые поклонники, которые боролись за ее освобождение из-под опеки, уже усомнились в правильности своих действий. Высказала свое мнение об артистке и Ольга Орлова.
"Глядя на те видео, которые попадаются мне в пабликах, определенное расстройство, однозначно, есть. Плюс ко всему, публичный человек (да еще и мирового уровня) так себя вести не должен, конечно", - высказалась певица.
Недавно о жизни Бритни высказалась Яна Рудковская. Она считает, что ее сыновья поступают жестоко, не общаясь со своей матерью.
Ключевые слова: Ольга Орлова
, Бритни Спирс
, julianews
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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