Ольга Орлова высказалась о Бритни Спирс

Певица часто выкладывает снимки на которые обнажена и свои странные танцы. Некоторые поклонники, которые боролись за ее освобождение из-под опеки, уже усомнились в правильности своих действий. Высказала свое мнение об артистке и Ольга Орлова."Глядя на те видео, которые попадаются мне в пабликах, определенное расстройство, однозначно, есть. Плюс ко всему, публичный человек (да еще и мирового уровня) так себя вести не должен, конечно", - высказалась певица.Недавно о жизни Бритни высказалась Яна Рудковская. Она считает, что ее сыновья поступают жестоко, не общаясь со своей матерью.