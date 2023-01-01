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Ольга Орлова высказалась о Бритни Спирс

Сегодня, 21:31
Поведение Бритни Спирс в сети многих заставляет сомневаться в ее вменяемости.

Ольга Орлова высказалась о Бритни Спирс
Певица часто выкладывает снимки на которые обнажена и свои странные танцы. Некоторые поклонники, которые боролись за ее освобождение из-под опеки, уже усомнились в правильности своих действий. Высказала свое мнение об артистке и Ольга Орлова.

Ольга Орлова высказалась о Бритни Спирс


"Глядя на те видео, которые попадаются мне в пабликах, определенное расстройство, однозначно, есть. Плюс ко всему, публичный человек (да еще и мирового уровня) так себя вести не должен, конечно", - высказалась певица.

Ольга Орлова высказалась о Бритни Спирс


Недавно о жизни Бритни высказалась Яна Рудковская. Она считает, что ее сыновья поступают жестоко, не общаясь со своей матерью.

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Ключевые слова: Ольга Орлова, Бритни Спирс, julianews

Количество просмотров: 1 287
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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