Сын Бари Алибасова рассказал о проблемах со здоровьем своего отца

Ведь продюсеру уже 76 лет, да и здоровье не то, что раньше. Особенно после истории с "Кротом". Поверили в нее не все, но Алибасов-младший утверждает, что его отец тогда действительно чуть не попрощался с жизнью. А последствия того случая не дают ему нормально питаться."Кроме традиционных проблем с памятью, которую нужно поддерживать, есть и другая серьезная проблема: у папы продолжает сужаться пищевод. У него был день рождения не так давно, и я накупил ему всяческих деликатесов. И вот эту дорогущую японскую мраморную говядину за 15 тысяч рублей, из которой нужно делать стейк, пришлось перекручивать в фарш. Потому что в формате стейка, в котором это мясо обычно готовят, еда не помещается в его пищевод. Начал есть — куски начали застревать в горле и полезли обратно. Отвратительно! Профукал 15 штук, а можно было бы купить просто нормального фарша на рынке", - сообщил Бари Алибасов-младший.Он признается, что последние четыре года ему много приходилось заниматься здоровьем отца. Но сам продюсер от этого не в восторге и хочет наслаждаться жизнью.