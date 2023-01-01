Сын Бари Алибасова рассказал о проблемах со здоровьем своего отца

"Кроме традиционных проблем с памятью, которую нужно поддерживать, есть и другая серьезная проблема: у папы продолжает сужаться пищевод. У него был день рождения не так давно, и я накупил ему всяческих деликатесов. И вот эту дорогущую японскую мраморную говядину за 15 тысяч рублей, из которой нужно делать стейк, пришлось перекручивать в фарш. Потому что в формате стейка, в котором это мясо обычно готовят, еда не помещается в его пищевод. Начал есть — куски начали застревать в горле и полезли обратно. Отвратительно! Профукал 15 штук, а можно было бы купить просто нормального фарша на рынке", - сообщил Бари Алибасов-младший.
Он признается, что последние четыре года ему много приходилось заниматься здоровьем отца. Но сам продюсер от этого не в восторге и хочет наслаждаться жизнью.