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"Я его люблю": Айза спровоцировала слухи о новом романе

Сегодня, 16:51
Еще недавно Айза Лилуна Ай в интервью Ксении Собчак рассуждала о возможном воссоединении с Алексеем Долматовым.

"Я его люблю": Айза спровоцировала слухи о новом романе
Вскоре после этого бывшие супруги отправились вместе в Тайланд. Подписчики ждали, что Айза вот-вот заявит, что она "снова баба Гуфа", но этого не случилось. Зато сегодня бывшая рэпера заинтриговала их фотографиями некого Артема и грустью по поводу их скорой разлуки.

"Если честно, я очень тяжело переживаю тот факт, что Тема скорое улетает... От одной мысли сжимает грудь и хочется плакать. На этой планете нет никого комфортнее Темы, мы как брат и сестра, которые все делают в унисон. С Артемом я реально чувствую себя в безопасности, рядом с ним становлюсь гораздо лучше. И я очень его люблю", - написала Лилуна Ай.

"Я его люблю": Айза спровоцировала слухи о новом романе


Сама она вернуться в Москву пока не может, так как ее сыновья ходят в школу на Бали, которая им очень нравится. Кроме этого, она стоит особняк на острове, который не может оставить.

"Я его люблю": Айза спровоцировала слухи о новом романе

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Ключевые слова: julianews, Айза Лилуна Ай

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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