"Я его люблю": Айза спровоцировала слухи о новом романе

Вскоре после этого бывшие супруги отправились вместе в Тайланд. Подписчики ждали, что Айза вот-вот заявит, что она "снова баба Гуфа", но этого не случилось. Зато сегодня бывшая рэпера заинтриговала их фотографиями некого Артема и грустью по поводу их скорой разлуки."Если честно, я очень тяжело переживаю тот факт, что Тема скорое улетает... От одной мысли сжимает грудь и хочется плакать. На этой планете нет никого комфортнее Темы, мы как брат и сестра, которые все делают в унисон. С Артемом я реально чувствую себя в безопасности, рядом с ним становлюсь гораздо лучше. И я очень его люблю", - написала Лилуна Ай.Сама она вернуться в Москву пока не может, так как ее сыновья ходят в школу на Бали, которая им очень нравится. Кроме этого, она стоит особняк на острове, который не может оставить.