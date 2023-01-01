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Григорий Лепс заявил, что может стать отцом еще раз

Вчера, 21:45
61-летний Григорий Лепс неохотно комментирует свою личную жизнь.

Григорий Лепс заявил, что может стать отцом еще раз
Но недавно он огорошил публику признанием о том, что у него есть девушка, которая моложе его на сорок лет. Он не торопится раскрывать личность своей возлюбленной, но на вопрос журналиста о детях ответил вполне уверенно.

Григорий Лепс заявил, что может стать отцом еще раз


"Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен", - заявил Григорий.

Григорий Лепс заявил, что может стать отцом еще раз


Что касается его наследников от прошлых браках, то о них он не забывает и поддерживает с ними общение. Кстати, старшая дочь Григорий год назад родила сына. Так что если Лепсу удасться стать отцом еще раз, то его внук будет старше его ребенка.

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Ключевые слова: julianews, Григорий Лепс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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