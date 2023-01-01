Григорий Лепс заявил, что может стать отцом еще раз

Но недавно он огорошил публику признанием о том, что у него есть девушка, которая моложе его на сорок лет. Он не торопится раскрывать личность своей возлюбленной, но на вопрос журналиста о детях ответил вполне уверенно."Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен", - заявил Григорий.Что касается его наследников от прошлых браках, то о них он не забывает и поддерживает с ними общение. Кстати, старшая дочь Григорий год назад родила сына. Так что если Лепсу удасться стать отцом еще раз, то его внук будет старше его ребенка.