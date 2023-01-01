Анна Хилькевич прокомментировала слухи о своей беременности

Присутствующие на празднике журналисты обратили внимание на то, что актриса не употребляла алкоголь, а ее живот выглядел несколько округлившимся.А вчера Анна опубликовала снимок с мужем и дочками, заявив, что на фото их пятеро. В сети тут же возникли слухи о том, что Хилькевич ждет ребенка.Представители Super обратились к ней с вопросом о скором пополнении, но она заявила, что теперь у нее появились вопросы к своему тренеру."Хочу вам напомнить, что артисты такие же люди, и нас тоже могут снять с неудачного ракурса, и мы тоже можем не втягивать живот, когда находимся в компании друзей. Я же не знала, что меня снимают. Дети — это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждем пополнения", - ответила Анна.