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Данко заподозрил, что Лолита мешает его карьере

Вчера, 19:59
Когда-то певец Данко и Лолита состояли в романтических отношениях, которые складывались не лучшим образом.

Данко заподозрил, что Лолита мешает его карьере
Артист заявил, что возлюбленная уничтожала его морально, а роман не на лучшей ноте. Теперь Данко считает, что Лолита мстит ему, мешая карьере. Ведь его не приглашают участвовать в популярных проектах на федеральных каналах.

Данко заподозрил, что Лолита мешает его карьере


"Она же в "Маске" вес имеет, была участницей и дружит с членами жюри. У нас в конце нулевых был роман, расстались мы не очень хорошо. Может, это ее происки?" - высказался Данко.

Данко заподозрил, что Лолита мешает его карьере


Сейчас он состоит в отношениях с девушкой по имени Мария, но жениться на ней не спешит, так как считает брак устаревшей формой отношений.

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Ключевые слова: julianews, Данко, Лолита Милявская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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