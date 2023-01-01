Данко заподозрил, что Лолита мешает его карьере

Артист заявил, что возлюбленная уничтожала его морально, а роман не на лучшей ноте. Теперь Данко считает, что Лолита мстит ему, мешая карьере. Ведь его не приглашают участвовать в популярных проектах на федеральных каналах."Она же в "Маске" вес имеет, была участницей и дружит с членами жюри. У нас в конце нулевых был роман, расстались мы не очень хорошо. Может, это ее происки?" - высказался Данко.Сейчас он состоит в отношениях с девушкой по имени Мария, но жениться на ней не спешит, так как считает брак устаревшей формой отношений.