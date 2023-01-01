YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом

Если кто не знает, то канал Габара насчитывает более трех миллионов подписчиков и специально для них он устраивает масштабные челленджи, социальные эксперименты, а заодно и проверяет их на прочность,В этот раз YouTube-герой взялся собрать огромную картину, состоящую из 221 184 мелких деталей с изображением братьев наших меньших, и приурочил это событие к Дню Всемирной охраны природы.На сборку этой гигантской конструкции размером почти 4,5 на 3 метра у Габара и его помощников ушло более 32-х часов непрерывной работы. В результате это творение, собранное из мелкого конструктора Mozabrick, попало в книгу рекордов России, как самая большая картина.Стоит добавить, что производители этого конструктора выступили в качестве Партнера этого эксперимента.Ну, а сейчас блогер уже выложил видео процесса сборки на свой канал. Что касается картины, то она заняла почетное место на недавно открывшейся популярной московской локации, гастроквартала «Три вокзала. Депо».