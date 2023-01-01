Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом

Сегодня, 15:35
На этот раз Габар поставил новый рекорд России.

YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом
Если кто не знает, то канал Габара насчитывает более трех миллионов подписчиков и специально для них он устраивает масштабные челленджи, социальные эксперименты, а заодно и проверяет их на прочность,

В этот раз YouTube-герой взялся собрать огромную картину, состоящую из 221 184 мелких деталей с изображением братьев наших меньших, и приурочил это событие к Дню Всемирной охраны природы.

YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом


На сборку этой гигантской конструкции размером почти 4,5 на 3 метра у Габара и его помощников ушло более 32-х часов непрерывной работы. В результате это творение, собранное из мелкого конструктора Mozabrick, попало в книгу рекордов России, как самая большая картина.

YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом


Стоит добавить, что производители этого конструктора выступили в качестве Партнера этого эксперимента.

YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом


Ну, а сейчас блогер уже выложил видео процесса сборки на свой канал. Что касается картины, то она заняла почетное место на недавно открывшейся популярной московской локации, гастроквартала «Три вокзала. Депо».


← Анджелина Джоли кардинально изменила ...

Ключевые слова: Габар

Количество просмотров: 715
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Почему Егор Крид решил удалить свой Youtube-канал
Ольга Бузова попала в книгу рекордов России
Мария Кожевникова собирается создать свой канал в социальной сети
Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube
YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом На этот раз Габар поставил новый рекорд России.
Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после Говорят, что, когда женщина расстаётся с мужчиной - ей хочется срочно поменять имидж.
Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру 69-летний эстрадный композитор и певец Игорь Крутой нечасто делится снимками со своими детьми.
Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму осенью 2020 года.
Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей Олег Абакумов, терапевт, пульмонолог и один из самых популярных российских врачей.
Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова часто выкладывает новые фото в своем блоге.
16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути Более 4 лет назад ушла из жизни популярная певица Юлия Началова.
Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике 36-летняя актриса Настасья Самбурская сейчас нежится на турецком курорте в городе Белек.
Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге Недавно в СМИ начали ходить слухи о том, что актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу.
Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы» Больше месяца назад стало известно о съемках нового телепроекта от канала «Пятница!» с участием Клавы Коки.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.