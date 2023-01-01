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"Девочки, учитесь": Ксения Бородина ответила на критику своей новой стрижки

Вчера, 20:04
Некоторое время назад Ксения Бородина начала сотрудничать с бывшим стилистом Анастасии Решетовой.

"Девочки, учитесь": Ксения Бородина ответила на критику своей новой стрижки
Алеко Надирян решил не останавливаться на выборе одежды для ведущей, но и уговорил ее на смену имиджа. Несколько дней назад Ксения выложила фото с новой стрижкой. Подписчики Ксении разделились на два лагеря. Кто-то считает, что ей идет челка, другие же считают, что она стала копией Решетовой и лучше бы ей не слушать Алеко. Бородина как всегда не стала молчать и ответила критикующим.

"Девочки, учитесь": Ксения Бородина ответила на критику своей новой стрижки


"Кто-то пыжится 24/7, чтобы был инфоповод, а кто-то выходит из дома с челкой и "взрывает" соцсети. Девочки, учитесь быть собой. Ухаживайте за собой. Ищите свой стиль и кайфуйте от себя. Позволяйте себе быть разной, а не как диктует толпа", - написала Бородина.

"Девочки, учитесь": Ксения Бородина ответила на критику своей новой стрижки


Правда потом она появилась в сторис со своей обычной прической, так что возможно это был лишь парик.

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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