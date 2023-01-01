"Девочки, учитесь": Ксения Бородина ответила на критику своей новой стрижки

Алеко Надирян решил не останавливаться на выборе одежды для ведущей, но и уговорил ее на смену имиджа. Несколько дней назад Ксения выложила фото с новой стрижкой. Подписчики Ксении разделились на два лагеря. Кто-то считает, что ей идет челка, другие же считают, что она стала копией Решетовой и лучше бы ей не слушать Алеко. Бородина как всегда не стала молчать и ответила критикующим."Кто-то пыжится 24/7, чтобы был инфоповод, а кто-то выходит из дома с челкой и "взрывает" соцсети. Девочки, учитесь быть собой. Ухаживайте за собой. Ищите свой стиль и кайфуйте от себя. Позволяйте себе быть разной, а не как диктует толпа", - написала Бородина.Правда потом она появилась в сторис со своей обычной прической, так что возможно это был лишь парик.