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Телеведущая Ксения Бородина решила кардинально сменить имидж

Сегодня, 21:24
40-летняя телеведущая Ксения Бородина долгое время была верна своему стилю.

Телеведущая Ксения Бородина решила кардинально сменить имидж
Поклонники звезды «Дома-2» привыкли к ее образу без челки, и именно поэтому ее сегодняшнее кардинальное преображение вызвало у многих неоднозначную реакцию.

На странице своего блога ведущая реалити-шоу продемонстрировала фанатам результат неожиданного преображения. На фото Бородина позировала в белом платье-футляре и голубой рубашке, которую она завязала на талии. По словам Ксении, на такие перемены ее уговорил стилист Алеко Надирян.

Телеведущая Ксения Бородина решила кардинально сменить имидж


«Не бойтесь экспериментировать. Ну и потом, Алеко умеет убеждать», — написала телеведущая на странице в соцсетях.

Однако не всем поклонникам Бородиной понравился ее новый образ. Некоторые посчитали, что прежняя прическа подходила ей гораздо больше: «Иногда не стоит слушать Алеко», «Ксюшу испортил», «Ксения, у вас такое красивое открытое лицо. Алеко неправ», «Заканчивай со своим Алеко».

Телеведущая Ксения Бородина решила кардинально сменить имидж


Впрочем, не все фолловеры были настолько категоричны. Нашлись и те, кому понравилось преображение Ксении, и они оставили множество приятных комплиментов.

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Ключевые слова: Ксения Бородина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Телеведущая Ксения Бородина решила кардинально сменить имидж 40-летняя телеведущая Ксения Бородина долгое время была верна своему стилю.
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