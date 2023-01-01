Телеведущая Ксения Бородина решила кардинально сменить имидж

Поклонники звезды «Дома-2» привыкли к ее образу без челки, и именно поэтому ее сегодняшнее кардинальное преображение вызвало у многих неоднозначную реакцию.На странице своего блога ведущая реалити-шоу продемонстрировала фанатам результат неожиданного преображения. На фото Бородина позировала в белом платье-футляре и голубой рубашке, которую она завязала на талии. По словам Ксении, на такие перемены ее уговорил стилист Алеко Надирян.«Не бойтесь экспериментировать. Ну и потом, Алеко умеет убеждать», — написала телеведущая на странице в соцсетях.Однако не всем поклонникам Бородиной понравился ее новый образ. Некоторые посчитали, что прежняя прическа подходила ей гораздо больше: «Иногда не стоит слушать Алеко», «Ксюшу испортил», «Ксения, у вас такое красивое открытое лицо. Алеко неправ», «Заканчивай со своим Алеко».Впрочем, не все фолловеры были настолько категоричны. Нашлись и те, кому понравилось преображение Ксении, и они оставили множество приятных комплиментов.