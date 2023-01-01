Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после четырех лет брака

Об этом сообщает зарубежное издание TMZ со ссылкой на инсайдера из их окружения.Отмечается, что после 4 лет совместной жизни брак знаменитостей буквально трещит по швам. По словам анонимных источников, инициатором расставания стал именно Джо, который уже успел проконсультироваться с адвокатами. Музыкант готовится обратиться в суд и поставить точку в отношениях с актрисой.«В течение последних трех месяцев Джо практически все время ухаживал за их двумя маленькими детьми, даже когда его группа находилась на гастролях», — цитирует TMZ слова инсайдера.Сами звезды пока никак не комментируют новости о своем разводе, однако информацию об этом подогрел тот факт, что Джонас выходит в свет без обручального кольца. Более того, в середине августа супруги продали свой дом в Майами, который был приобретен ими в прошлом году.Напомним, Джо Джонас и Софи Тернер поженились в 2019 году. Супруги воспитывают двух дочерей. Уилле уже три года, а младшей недавно исполнился год.