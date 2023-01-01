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Кевин Костнер одержал победу в битве за алименты

Сегодня, 11:54
В мае этого года стало известно, что супруга американского актера Кевина Костнера подала заявление на развод.

Кевин Костнер одержал победу в битве за алименты
49-летняя Кристин Баумгартнер обратилась в суд и потребовала назначить фиксированную сумму алиментов на троих детей.

Издание TMZ сообщает, что до этого момента женщина получала 129 тысяч долларов, а теперь эта сумма сократилась в два раза и составила 63 тысячи. При этом сама Кристин изначально рассчитывала получать от Кевина 161 тысячу долларов.

Кевин Костнер одержал победу в битве за алименты


Однако Костер, судя по всему, не очень рад от победы в суде. После того, как слушания закончились, он сказал несколько слов журналистам.

«Знаете, когда у тебя такая долгая жизнь с кем-то, то победителя нет... Эта сумасшедшая вещь, которую мы называем жизнью, может просто взять и разрушиться в один момент. В одну минуту ты чувствуешь себя на вершине мира, а потом понимаешь, насколько ты уязвим», — признался актер.

При этом Костер все еще считает Баумгартнер хорошей матерью для своих детей. Он извинился перед бывшей супругой за то, что их отношения закончились разводом.

Кевин Костнер одержал победу в битве за алименты


Напомним, Кевин и Кристин были женаты с 2004 года и воспитывали троих детей. В мае Баумгартнер сама подала на развод, указав в качестве причины «непримиримые разногласия».

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Ключевые слова: Кевин Костнер, Кристин Баумгартнер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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