Кевин Костнер одержал победу в битве за алименты

49-летняя Кристин Баумгартнер обратилась в суд и потребовала назначить фиксированную сумму алиментов на троих детей.Издание TMZ сообщает, что до этого момента женщина получала 129 тысяч долларов, а теперь эта сумма сократилась в два раза и составила 63 тысячи. При этом сама Кристин изначально рассчитывала получать от Кевина 161 тысячу долларов.Однако Костер, судя по всему, не очень рад от победы в суде. После того, как слушания закончились, он сказал несколько слов журналистам.«Знаете, когда у тебя такая долгая жизнь с кем-то, то победителя нет... Эта сумасшедшая вещь, которую мы называем жизнью, может просто взять и разрушиться в один момент. В одну минуту ты чувствуешь себя на вершине мира, а потом понимаешь, насколько ты уязвим», — признался актер.При этом Костер все еще считает Баумгартнер хорошей матерью для своих детей. Он извинился перед бывшей супругой за то, что их отношения закончились разводом.Напомним, Кевин и Кристин были женаты с 2004 года и воспитывали троих детей. В мае Баумгартнер сама подала на развод, указав в качестве причины «непримиримые разногласия».