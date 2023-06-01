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Аль Пачино расстался с матерью своего ребенка

Сегодня, 00:03
В начале лета 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз.

Аль Пачино расстался с матерью своего ребенка
Его 29-летняя девушка Нур Альфалла родила сына, который получил имя Роман. Актер и сам от себя такого не ожидал и затребовал сделать генетический тест. Результат показал, что Пачино является отцом мальчика.

Аль Пачино расстался с матерью своего ребенка


А сегодня пришли новости о расставании пары. Нур уже обратилась в ораны опеки Лос-Анджелеса, чтобы определить, с кем будет жить ребенок.

"В заявлении Нур Альфаллах требует полной физической опеки над ребенком с предоставлением встреч актеру, удостоенному премии „Оскар“. Хорошая новость в том, что она согласна предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку, что позволяет ему участвовать в принятии важных решений, таких как обучение в школе, медицинское лечение и выбор религии", - сообщил источник.

Аль Пачино расстался с матерью своего ребенка


И, конечно, Нур планирует взыскать с бывшего алименты.

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Ключевые слова: julianews, Аль Пачино

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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