Аль Пачино расстался с матерью своего ребенка

Его 29-летняя девушка Нур Альфалла родила сына, который получил имя Роман. Актер и сам от себя такого не ожидал и затребовал сделать генетический тест. Результат показал, что Пачино является отцом мальчика.А сегодня пришли новости о расставании пары. Нур уже обратилась в ораны опеки Лос-Анджелеса, чтобы определить, с кем будет жить ребенок."В заявлении Нур Альфаллах требует полной физической опеки над ребенком с предоставлением встреч актеру, удостоенному премии „Оскар“. Хорошая новость в том, что она согласна предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку, что позволяет ему участвовать в принятии важных решений, таких как обучение в школе, медицинское лечение и выбор религии", - сообщил источник.И, конечно, Нур планирует взыскать с бывшего алименты.