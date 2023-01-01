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Ксения Бородина высказалась о Джулии Фокс

Сегодня, 00:05
Вчера 33-летняя Джулия Фокс явилась на показ коллекции Наоми Кемпблелл практически без одежды.

Ксения Бородина высказалась о Джулии Фокс
На модели красовалось нижнее белье сделанное преимущественно из металлических цепочек. К счастью, сверху она накинула плащ.

Ее внешний вид стал предметом многочисленных обсуждений. Не прошла мимо и Ксения Бородина.

Ксения Бородина высказалась о Джулии Фокс


"Почему женщины раздеваются? Ну обложка журнала и в моей жизни случилась, сейчас бы я этого не сделала никогда конечно, имея тело лучше, чем тогда! Но! Зачем? Им внимания не хватает, это понятно, не до конца ощущают свою удовлетворенность и сексуальность, просто я не ханжа, но есть уместность. Обложки, клипы, фотосессии это ок, на мой взгляд, а тут ?! А там?! Зачем?" - высказалась Бородина.

Ксения Бородина высказалась о Джулии Фокс


Некоторых подписчиков слова Ксении насмешили, и они посчитали, что она "переобулась". Но ведущая заявила, что это называется прогресс.

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Ключевые слова: julianews, Ксения Бородина, Джулия Фокс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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