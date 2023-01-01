Ксения Бородина высказалась о Джулии Фокс

На модели красовалось нижнее белье сделанное преимущественно из металлических цепочек. К счастью, сверху она накинула плащ.Ее внешний вид стал предметом многочисленных обсуждений. Не прошла мимо и Ксения Бородина."Почему женщины раздеваются? Ну обложка журнала и в моей жизни случилась, сейчас бы я этого не сделала никогда конечно, имея тело лучше, чем тогда! Но! Зачем? Им внимания не хватает, это понятно, не до конца ощущают свою удовлетворенность и сексуальность, просто я не ханжа, но есть уместность. Обложки, клипы, фотосессии это ок, на мой взгляд, а тут ?! А там?! Зачем?" - высказалась Бородина.Некоторых подписчиков слова Ксении насмешили, и они посчитали, что она "переобулась". Но ведущая заявила, что это называется прогресс.