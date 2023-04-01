Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Боня показала лицо после пластики

Сегодня, 00:07
Почти две недели назад Виктория Боня легла под нож пластического хирурга.

Виктория Боня показала лицо после пластики
С тех пор подписчики Виктории переживают за ее внешность. Да и ее бойфренд пока, что тоже не в восторге от результата, так как теперь Боня напоминает ему Майкла Джексона.

Виктория Боня показала лицо после пластики


Но она уверяет, что о результатах судить пока рано, так на лице еще держится отек. А сегодня продемонстрировала промежуточный результат пластики.
"12-й день после операции. Губы пока еще огромные, верхняя губа наполовину не двигается, до полного восстановления чувствительности должно пройти 3-4 месяца. Но оно того будет стоить. Один раз отмучиться и потом вообще забыть про неудобства! Кожа стала как у ребенка. Мне сделали лазер CO2. Я уже прям очень красивая, но вы этого не увидите", - заявила Боня.

Виктория Боня показала лицо после пластики


Напомним, что за операцию она заплатила более 25 миллионов рублей.

← Ксения Бородина высказалась о Джулии ...

Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

Количество просмотров: 897
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Виктория Боня уверяет, что не уменьшала нос
"Там бы кисель": Виктория Боня рассказала об осложнения, которые возникли во время пластики
Виктория Боня сообщила, что ей увеличили губы
Виктория Боня сообщила, что сделала пластическую операцию
Виктория Боня показала лицо после пластики Почти две недели назад Виктория Боня легла под нож пластического хирурга.
Ксения Бородина высказалась о Джулии Фокс Вчера 33-летняя Джулия Фокс явилась на показ коллекции Наоми Кемпблелл практически без одежды.
Канье Уэст пришел на свадьбу незнакомой ему пары Канье Уэст и Бьянка Цензори вот уже месяц путешествуют по Италии, чем огорчают местных жителей.
Аль Пачино расстался с матерью своего ребенка В начале лета 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз.
Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию 44-летняя Кортни Кардашьян сейчас находится в ожидании своего четвертого ребенка.
«Я благодарна всем, кто шел со мной вместе»: Вероника Рубан стала лауреатом престижной премии На днях в московском кинотеатре «Октябрь» в Москве прошла церемония вручения премий PRIME ONE AWARDS.
Недавно ставшая бабушкой певица Слава захотела родить сама Весной этого года певица Слава впервые стала бабушкой.
Константин Богомолов поздравил свою 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз с днем рождения Мало кто помнит, что до брака с Ксенией Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз.
19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем 19-летняя звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина за последний год успела сделать две важные вещи: выйти замуж и родить.
Папарацци заметили Натали Портман на прогулке с детьми и мужем-изменщиком В последнее время к 42-летней актрисе Натали Портман приковано все внимание общественности.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.