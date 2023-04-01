Виктория Боня показала лицо после пластики

С тех пор подписчики Виктории переживают за ее внешность. Да и ее бойфренд пока, что тоже не в восторге от результата, так как теперь Боня напоминает ему Майкла Джексона.Но она уверяет, что о результатах судить пока рано, так на лице еще держится отек. А сегодня продемонстрировала промежуточный результат пластики."12-й день после операции. Губы пока еще огромные, верхняя губа наполовину не двигается, до полного восстановления чувствительности должно пройти 3-4 месяца. Но оно того будет стоить. Один раз отмучиться и потом вообще забыть про неудобства! Кожа стала как у ребенка. Мне сделали лазер CO2. Я уже прям очень красивая, но вы этого не увидите", - заявила Боня.Напомним, что за операцию она заплатила более 25 миллионов рублей.