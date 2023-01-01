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Алексей Воробьев перенес хирургическое вмешательство

Вчера, 21:17
Несколько дней назад 35-летний Алексей Воробьев сообщил, что готовится к хирургическому вмешательству.

Алексей Воробьев перенес хирургическое вмешательство
Оказалось, что больше месяца он ходил со стеклом в руке, которое попало туда из-за разбившейся тарелки. Воробьев думал, что ему удалось извлечь все осколки самостоятельно, но рука продолжала его тревожить. Он не спешил обращаться к врачам из-за занятости на съемках, но в итоге ему пришлось найти время для операции.

Алексей Воробьев перенес хирургическое вмешательство


"Звучит устрашающе, но мне не впервой, потому что врачи боятся из-за моей истории болезни. У меня был инсульт. А меня будут вырубать, чтобы разрезать кожу на руке и достать осколки", - рассказал Воробьев.

Алексей Воробьев перенес хирургическое вмешательство


Все прошло успешно, и сейчас Алексей уже восстанавливается дома.

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Ключевые слова: julianews, Алексей Воробьев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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