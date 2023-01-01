Алексей Воробьев перенес хирургическое вмешательство

Оказалось, что больше месяца он ходил со стеклом в руке, которое попало туда из-за разбившейся тарелки. Воробьев думал, что ему удалось извлечь все осколки самостоятельно, но рука продолжала его тревожить. Он не спешил обращаться к врачам из-за занятости на съемках, но в итоге ему пришлось найти время для операции.
"Звучит устрашающе, но мне не впервой, потому что врачи боятся из-за моей истории болезни. У меня был инсульт. А меня будут вырубать, чтобы разрезать кожу на руке и достать осколки", - рассказал Воробьев.
Все прошло успешно, и сейчас Алексей уже восстанавливается дома.
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, Алексей Воробьев
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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