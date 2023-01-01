Вчера Регину заметили на премьере фильма Анны Меликян "Чувства Анны". Несмотря на ее просторное платье другие гости заметили изменившуюся фигуру жены Жукова. Они сделали вывод, что в семье музыканта ожидается пополнение уже в конце этого года. Ранее Сергей рассказывал, что старшие дети давно уговаривали родителей завести еще одного ребенка.
Сергей Жуков скоро станет отцом в пятый раз
Вчера, 21:19
Сергей Жуков и Регина Бурд состоят в браке уже 16 лет.
За эти годы у них родилось трое детей. Их дочке Нике сейчас 14 лет, а сыновьям Энджелу и Мирону 13 и 8 лет. Кроме этого у певца есть дочь 22-летняя дочь Александра, которая родилась в его первом браке.
Вчера Регину заметили на премьере фильма Анны Меликян "Чувства Анны". Несмотря на ее просторное платье другие гости заметили изменившуюся фигуру жены Жукова. Они сделали вывод, что в семье музыканта ожидается пополнение уже в конце этого года. Ранее Сергей рассказывал, что старшие дети давно уговаривали родителей завести еще одного ребенка.
Вчера Регину заметили на премьере фильма Анны Меликян "Чувства Анны". Несмотря на ее просторное платье другие гости заметили изменившуюся фигуру жены Жукова. Они сделали вывод, что в семье музыканта ожидается пополнение уже в конце этого года. Ранее Сергей рассказывал, что старшие дети давно уговаривали родителей завести еще одного ребенка.
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Ключевые слова: julianews, Сергей Жуков
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Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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