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СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака

Сегодня, 03:58
Всего несколько месяцев назад пара праздновала годовщину свадьбы, и австралийский актёр клялся в любви к жене.

СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака
Распад одного из, пожалуй, самых крепких звёздных браков стал полной неожиданностью не только для поклонников звезды франшизы "Люди Икс", но и для прессы. Официальный комментарий от теперь уже бывших супругов был опубликован в издании People: "Для нас было большим счастьем прожить в любви, в этом браке почти три десятилетия. Но теперь мы пойдём разными дорогами. Мы переходим к другой главе с благодарностью и добротой. Мы высоко ценим ваше понимание и уважение к нашей семье в этот переходный период".

СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака


СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака


54-летний Хью Джекман и 67-летняя Деборра-Ли Фернесс познакомились на съёмочной площадке сериала "Коррелли" в 1995 году. Спустя год состоялась их свадьба, для обоих молодоженов это был первый брак. Они мечтали о собственных детях, но когда Деборра перенесла не менее двух выкидышей, пара решила усыновить приёмных малышей - мальчика Оскара Максимилиана и девочку Аву Элиот (сейчас им 23 года и 18 лет соответственно).

СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака


СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака


Западные издания сообщают, что возможной причиной развода, точнее его триггером, послужила пандемия COVID-19 и сопутствующая ей домашняя изоляция и отсутствие работы - это буквально "добило" их отношения, постепенно скатившиеся от большой любви к дружбе.

СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака

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Ключевые слова: Хью Джекман, Деборра-Ли Фернесс, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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