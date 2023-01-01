СМИ назвали причину развода Хью Джекмана и его супруги после 27 лет брака

54-летний Хью Джекман и 67-летняя Деборра-Ли Фернесс познакомились на съёмочной площадке сериала "Коррелли" в 1995 году. Спустя год состоялась их свадьба, для обоих молодоженов это был первый брак. Они мечтали о собственных детях, но когда Деборра перенесла не менее двух выкидышей, пара решила усыновить приёмных малышей - мальчика Оскара Максимилиана и девочку Аву Элиот (сейчас им 23 года и 18 лет соответственно).
Западные издания сообщают, что возможной причиной развода, точнее его триггером, послужила пандемия COVID-19 и сопутствующая ей домашняя изоляция и отсутствие работы - это буквально "добило" их отношения, постепенно скатившиеся от большой любви к дружбе.