Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха

Обложки международных выпусков журнала Playboy, место в рейтинге самых ярких мировых моделей по версии журнала ОК, дефиле на мировых подиумах в показах международного масштаба. С таким графиком нужно и отдыхать. Но как настоящая топ-модель, и отдыхает Инесса красиво.Девушка поделилась знойными фото своего отдыха в Бодруме, продемонстрировав шикарные формы и подтянутую фигуру.Редкое и ну очень горячее комбо.Во всех купальниках и в любых платьях Львова выглядит шикарно.Правда, у просмотра этих снимков есть побочный эффект.Очень хочется на жаркие берега.