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Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха

Сегодня, 16:19
Топ-модель Инесса Львова берёт одну высоту за другой.

Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха
Обложки международных выпусков журнала Playboy, место в рейтинге самых ярких мировых моделей по версии журнала ОК, дефиле на мировых подиумах в показах международного масштаба. С таким графиком нужно и отдыхать. Но как настоящая топ-модель, и отдыхает Инесса красиво.

Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха


Девушка поделилась знойными фото своего отдыха в Бодруме, продемонстрировав шикарные формы и подтянутую фигуру.

Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха


Редкое и ну очень горячее комбо.

Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха


Во всех купальниках и в любых платьях Львова выглядит шикарно.

Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха


Правда, у просмотра этих снимков есть побочный эффект.

Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха


Очень хочется на жаркие берега.

Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха

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Ключевые слова: Инесса Львова

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Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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