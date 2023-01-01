Топ-модель Инесса Львова порадовала подписчиков эффектными фото с отдыха

Обложки международных выпусков журнала Playboy, место в рейтинге самых ярких мировых моделей по версии журнала ОК, дефиле на мировых подиумах в показах международного масштаба. С таким графиком нужно и отдыхать. Но как настоящая топ-модель, и отдыхает Инесса красиво.
Девушка поделилась знойными фото своего отдыха в Бодруме, продемонстрировав шикарные формы и подтянутую фигуру.
Редкое и ну очень горячее комбо.
Во всех купальниках и в любых платьях Львова выглядит шикарно.
Правда, у просмотра этих снимков есть побочный эффект.
Очень хочется на жаркие берега.
Автор: Lili
Автор фото: личная страница в социальной сети
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