Анастасия Костенко рассказала, как протекает ее беременность

Новости о беременности модели вызвали противоречивые эмоции у ее подписчиков. Кто-то от души поздравил супругов, а кто-то удивился, ведь только в мае Анастасия сделала операцию по увеличению груди.Некоторое время назад те, кто в соцсетях следят за жизнью Костенко, отмечали, что она выглядит грустной. Как оказалось причиной этому было ее плохое самочувствие."Глаза были не грустные, как вы теперь видите, а измученные… Потому что это был самый долгий токсикоз в моей жизни. Знаете, такое чувство, когда очень плохо и знаешь, что легче будет, если начнется рвота, а не получается. Вот так со мной было на протяжении долгих дней. Меня мутило от всего — парфюм, диваны и кровати. От мебели вообще впервые. Не запах, а состояние лежа. Как бы и стоять не по себе, и лежать тоже. И прошла эта канитель только на днях, благодаря ОРВИ. Представьте, насколько было плохо, что состояние ОРВИ для меня отныне спокойствие и умиротворение", - рассказала жена Тарасова.Заниматься спортом она сейчас не может. Но по мнению Костенко, фигура это не то, о чем в первую очередь должна задумываться беременная женщина.