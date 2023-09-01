Виктория Боня заявила, что готова показать лицо за полмиллиона долларов

Вместо желаемых 30 тысяч подписчиков ей удалось набрать всего 250 человек. Такому количеству людей Виктория отказалась показывать, как она выглядит после пластики."Я главный ньюсмейкер страны, живя 12 лет в Европе. Мое имя не сходит с главных новостных лент. Если кто-то подумал, что я позволю, чтобы злорадствовали над тем, что сейчас в реабилитации, и слушать оскорбления от хейтеров, что я Майкл Джексон бесплатно, то вы ошиблись. Просто так развлекать вас и слушать пожелания, чтобы я осталась такой уродкой, бесплатно я не готова", - заявила Боня.После этого она сообщила, что готова показать лицо за полмиллиона долларов. Если же желающие не найдутся, то полюбоваться Викторией мы сможем только через несколько месяцев.