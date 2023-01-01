Бритни Спирс разозлил визит полиции к ней домой

Ролик, где она выплясывает с ножами, наделал много шума. Дошло до того, что обеспокоенные поклонники певицы вызвали полицию к ней домой.После этого Бритни сообщила, что ножи были бутафорские, а она всего лишь вдохновилась недавним выступлением Шакиры. А теперь певица сообщила, что очень сердита из-за действий сотрудников правоохранительных органов."Все ли хорошо с человеком в социальном плане? Серьезно, Америка? Мы же выше этого, правда? Офицеры пришли ко мне домой и сказали, что не уйдут, пока не поговорят со мной. Надо мной так долго издевались в моем же собственном доме", - заявила Бритни.Кстати, это уже не первый раз, когда фанаты вызывают полицию к ней домой. В начале этого года они решили, что Спирс находится в опасности из-за ее странного поведения в социальной сети. Опасения не подтвердились, а Бритни возмутилась вторжением в ее частную жизнь.