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Бритни Спирс разозлил визит полиции к ней домой

Сегодня, 18:00
На прошлой неделе Бритни Спирс поделилась в сети новым танцевальным видео.

Бритни Спирс разозлил визит полиции к ней домой
Ролик, где она выплясывает с ножами, наделал много шума. Дошло до того, что обеспокоенные поклонники певицы вызвали полицию к ней домой.
После этого Бритни сообщила, что ножи были бутафорские, а она всего лишь вдохновилась недавним выступлением Шакиры. А теперь певица сообщила, что очень сердита из-за действий сотрудников правоохранительных органов.

Бритни Спирс разозлил визит полиции к ней домой


"Все ли хорошо с человеком в социальном плане? Серьезно, Америка? Мы же выше этого, правда? Офицеры пришли ко мне домой и сказали, что не уйдут, пока не поговорят со мной. Надо мной так долго издевались в моем же собственном доме", - заявила Бритни.

Бритни Спирс разозлил визит полиции к ней домой


Кстати, это уже не первый раз, когда фанаты вызывают полицию к ней домой. В начале этого года они решили, что Спирс находится в опасности из-за ее странного поведения в социальной сети. Опасения не подтвердились, а Бритни возмутилась вторжением в ее частную жизнь.

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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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