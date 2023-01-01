Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Боня сообщила, что планирует заморозить свои яйцеклетки

Сегодня, 18:01
Виктория Боня покинула Лос-Анджелес, где восстанавливалась после пластической операции и сейчас находится в Москве.

Виктория Боня сообщила, что планирует заморозить свои яйцеклетки
В столице она решила пройти медицинское обследование организма в одной из частных клиник. Кроме этого Боня решила заморозить яйцеклетки, так как мечтает стать матерью еще раз. У нее уже есть дочь от Алекса Смерфита, а теперь она хочет, чтобы у нее появился сын.

Виктория Боня сообщила, что планирует заморозить свои яйцеклетки


"Решила заморозить яйцеклетки… В моем возрасте, конечно же, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет. Но, так как я на здоровом образе жизни, то возможно еще все получится!" - сообщила Боня.

По ее словам, она сейчас состоит в отношения с мужчиной, личность которого не хочет раскрывать. Зато регулярно хвастается букетами от возлюбленного.

Виктория Боня сообщила, что планирует заморозить свои яйцеклетки

← Бритни Спирс разозлил визит полиции к ...

Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

Количество просмотров: 767
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Виктория Боня решила выйти замуж
Анна Семенович сообщила, что заморозила свои яйцеклетки
Алёна Водонаева сообщила, что врачи предлагают ей заморозить яйцеклетки
Пэрис Хилтон планирует стать матерью
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах Едва закончился судебный процесс по предыдущему обвинению, как актёр угодил в новое дело.
Ксения Бородина обвинила Ксению Собчак во лжи Ксения Бородина и Ксения Собчак никак не успокоятся.
"Сожаления не испытываю": Дана Борисова рассказала о своем прошлом Дана Борисова не стесняется рассказывать о своем прошлом.
Виктория Боня сообщила, что планирует заморозить свои яйцеклетки Виктория Боня покинула Лос-Анджелес, где восстанавливалась после пластической операции и сейчас находится в Москве.
Бритни Спирс разозлил визит полиции к ней домой На прошлой неделе Бритни Спирс поделилась в сети новым танцевальным видео.
Юлия Королева высказалась о новой девушке Гуфа Недавно Юлия Королева сделала попытку помириться с Гуфом.
"Он непослушный": Айза рассказала, почему развелась с Дмитрием Анохиным Айза была замужем дважды. О ее браке с Гуфом забыть невозможно, а вот второго супруга она упоминает реже.
Российская велнес муза Алла Наумова выступила на международном конгрессе в Беларуси С 19 по 22 сентября в Минске прошел Х Международный Спа и Велнес конгресс (SWIC).
Поклонники Сергея Жигунова вновь сравнили его новую жену с Анастасией Заворотнюк Актер кино и телевидения Сергей Жигунов около двух лет женат на журналистке Виктории Ворожбит.
Кендалл Дженнер и Bad Bunny приняли участие в совместной модной съемке В феврале этого года модель Кендалл Дженнер и рэпер Bad Bunny спровоцировали слухи о романе.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.