Виктория Боня сообщила, что планирует заморозить свои яйцеклетки

В столице она решила пройти медицинское обследование организма в одной из частных клиник. Кроме этого Боня решила заморозить яйцеклетки, так как мечтает стать матерью еще раз. У нее уже есть дочь от Алекса Смерфита, а теперь она хочет, чтобы у нее появился сын."Решила заморозить яйцеклетки… В моем возрасте, конечно же, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет. Но, так как я на здоровом образе жизни, то возможно еще все получится!" - сообщила Боня.По ее словам, она сейчас состоит в отношения с мужчиной, личность которого не хочет раскрывать. Зато регулярно хвастается букетами от возлюбленного.