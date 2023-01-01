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Ольга Бузова отреагировала на новости о беременности Анастасии Костенко

Сегодня, 15:33
На прошлой неделе Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сообщили, чтоу них скоро появится четвертый ребенок.

Ольга Бузова отреагировала на новости о беременности Анастасии Костенко
Ольга Бузова, с которой футболист развесля с громким скандалом семь лет назад, ранее никак не реагировала на происходящее в его новой семье. Но зато при каждом удобном случае старалась задеть бывшего. Но похоже топор войны зарыт, так как новости о беременности Анастасии, Ольга прокомментировала весьма доброжелательно.

Ольга Бузова отреагировала на новости о беременности Анастасии Костенко


"Я очень рада. Мой бывший супруг мечтал о большой семье — и вот она у него есть", - сообщила Бузова.

Ольга Бузова отреагировала на новости о беременности Анастасии Костенко


Сама она утверждает, что в отношениях сейчас не состоит. Но получает много знаков внимания от разных мужчин.

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Ключевые слова: julianews, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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