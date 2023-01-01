Ольга Бузова отреагировала на новости о беременности Анастасии Костенко

Ольга Бузова, с которой футболист развесля с громким скандалом семь лет назад, ранее никак не реагировала на происходящее в его новой семье. Но зато при каждом удобном случае старалась задеть бывшего. Но похоже топор войны зарыт, так как новости о беременности Анастасии, Ольга прокомментировала весьма доброжелательно."Я очень рада. Мой бывший супруг мечтал о большой семье — и вот она у него есть", - сообщила Бузова.Сама она утверждает, что в отношениях сейчас не состоит. Но получает много знаков внимания от разных мужчин.