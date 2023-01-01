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Светлана Дружинина объяснила, почему отказалась обнять Анастасию Макееву

Сегодня, 15:34
Несколько дней назад Светлана Дружинина представила публике свой фильм "Гардемарины 1787. Мир".

Светлана Дружинина объяснила, почему отказалась обнять Анастасию Макееву
Когда режиссер позировала фотографам на ковровой дорожке, к ней направилась Анастасия Макеева, желающая ее обнять. К удивлению присутствующих, Дружинина выставила вперед руку и заявила, что нельзя. В сети тут же принялись обсуждать вражду между ними, но Светлана уверяет, что это недоразумение.

Светлана Дружинина объяснила, почему отказалась обнять Анастасию Макееву


"На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот случай — просто случайность", - заявила Дружинина.

Однако, во время съемок Макеева все же доставила ей неудобства своими регулярными опозданиями. А еще до их начала, режиссера отговаривали от работы с Анастасией из-за ее сложного характера.

Светлана Дружинина объяснила, почему отказалась обнять Анастасию Макееву

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Макеева, Светлана Дужинина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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