Светлана Дружинина объяснила, почему отказалась обнять Анастасию Макееву

Когда режиссер позировала фотографам на ковровой дорожке, к ней направилась Анастасия Макеева, желающая ее обнять. К удивлению присутствующих, Дружинина выставила вперед руку и заявила, что нельзя. В сети тут же принялись обсуждать вражду между ними, но Светлана уверяет, что это недоразумение."На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот случай — просто случайность", - заявила Дружинина.Однако, во время съемок Макеева все же доставила ей неудобства своими регулярными опозданиями. А еще до их начала, режиссера отговаривали от работы с Анастасией из-за ее сложного характера.