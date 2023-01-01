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Названа причина расставания Флоренс Пью и её возлюбленного

Сегодня, 04:34
Британская актриса едва успевает сниматься во всех фильмах, которые ей предлагают.

Названа причина расставания Флоренс Пью и её возлюбленного
27-летнюю Флоренс Пью называют одной из самых перспективных молодых кинозвёзд. Она буквально взлетела на вершину славы в 2019 году - тогда на мировые экраны вышли сразу три фильма с её участием - "Солнцестояние", "Борьба с моей семьёй" и, наконец, картина "Маленькие женщины" - роль в этой ленте принесла актрисе её первые номинации на престижнейшие премии "Оскар" и BAFTA.

Названа причина расставания Флоренс Пью и её возлюбленного


Именно тот факт, что Пью нарасхват у множества режиссёров, не идёт на пользу её личной жизни - именно загруженный рабочий график Флоренс стал причиной расставания с фотографом Чарли Гучем. Они дружили ещё со школьной скамьи, но затем отношения перешли на новый уровень. Их роман продлился всего несколько месяцев: начался в конце минувшего года и закончился этим летом.

Названа причина расставания Флоренс Пью и её возлюбленного


Издание The Sun также утверждает, что ни Флоренс, ни Чарли вовсе не жалеют о разрыве и надеются сохранить свою дружбу, и, возможно, однажды даже возобновить роман.

Названа причина расставания Флоренс Пью и её возлюбленного

← Эксперт по масштабированию предприни...

Ключевые слова: Флоренс Пью, Чарли Гуч, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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