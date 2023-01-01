Эксперт по масштабированию предпринимателей Дина Перу: «Сегодня рост бизнеса невозможен при низкой узнаваемости его владельца»

— Расскажите, как развитие личного бренда влияет на рост доходов предпринимателя?
— Сегодня личный бренд чаще понимают как узнаваемый образ, который складывается в общественном сознании в отношении человека. Его используют как маркетинговый инструмент, не понимая, что за этим понятием на самом деле стоит миссия, глобальные цели, которые ставит перед собой предприниматель. Личный бренд — это не о том, что все вас знают. Это то, чем вы можете быть полезным другим людям.
— С какими препятствиями приходится сталкиваться предпринимателям, которые хотят стать публичными личностями, развивать личный бренд?
— Как это ни странно звучит, но масштабированию и публичности нередко мешают собственные страхи предпринимателей. Они не уверены в своей ценности и думают, что ничем не отличаются от других, ничего нового в мир не принесут. Обычная боязнь, что над ними посмеются и не воспримут всерьез, мешает воплощать новые идеи и, в конечном счете, развиваться, расти, нести пользу людям.
— Как правильно масштабировать свой бизнес? С чего начать?
— Нельзя вывести отдельно блог или личность. Это всегда комплексный подход. Успех приходит лишь в том случае, если одновременно прорабатывается личный бренд и масштабируется бизнес, увеличиваются доходы.
Допустим, клиент приходит с запросом стать блогером-миллионником. Я спрашиваю: «Зачем вам это нужно?». Мне хочется донести мысль о том, что блог с миллионами подписчиков не самоцель, а лишь средство реализации более высокой миссии. Известность — это тоже инструмент.
Когда клиент отвечает: «Хочу построить свой город», я понимаю, что нужно мыслить глобально. Как только предприниматель становится публичной личностью, вокруг него собираются такие же амбициозные бизнесмены, и он легко находит инвесторов для достижения своей цели. Когда человек несет окружающим свои ценности, он легко получает желаемое благодаря другим людям.
— Какой совет можно дать предпринимателям, которые хотят масштабировать свой бизнес?
— Развиваться, становиться публичными личностями, несмотря на страхи, рисковать и тем самым расти в доходе. И понимать, что любому предпринимателю есть что сказать и явить миру. Я бы сказала, что это его обязанность!