Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Эксперт по масштабированию предпринимателей Дина Перу: «Сегодня рост бизнеса невозможен при низкой узнаваемости его владельца»

Сегодня, 19:35
Личный бренд необходим.

Эксперт по масштабированию предпринимателей Дина Перу: «Сегодня рост бизнеса невозможен при низкой узнаваемости его владельца»
Он нужен предпринимателям, медийным личностям, специалистам. Сегодня это один из эффективных инструментов продвижения бизнеса. Как правильно его развивать, и что на самом деле скрывается за этим понятием, рассказала Дина Перу — ведущий̆ консультант СНГ по личному бренду и монетизации в соцсетях, автор собственной̆ методологии онлайн-продуктов, основатель международной̆ Академии удаленных профессий, блогер и филантроп.

— Расскажите, как развитие личного бренда влияет на рост доходов предпринимателя?

— Сегодня личный бренд чаще понимают как узнаваемый образ, который складывается в общественном сознании в отношении человека. Его используют как маркетинговый инструмент, не понимая, что за этим понятием на самом деле стоит миссия, глобальные цели, которые ставит перед собой предприниматель. Личный бренд — это не о том, что все вас знают. Это то, чем вы можете быть полезным другим людям.

— С какими препятствиями приходится сталкиваться предпринимателям, которые хотят стать публичными личностями, развивать личный бренд?

— Как это ни странно звучит, но масштабированию и публичности нередко мешают собственные страхи предпринимателей. Они не уверены в своей ценности и думают, что ничем не отличаются от других, ничего нового в мир не принесут. Обычная боязнь, что над ними посмеются и не воспримут всерьез, мешает воплощать новые идеи и, в конечном счете, развиваться, расти, нести пользу людям.

Эксперт по масштабированию предпринимателей Дина Перу: «Сегодня рост бизнеса невозможен при низкой узнаваемости его владельца»


— Как правильно масштабировать свой бизнес? С чего начать?

— Нельзя вывести отдельно блог или личность. Это всегда комплексный подход. Успех приходит лишь в том случае, если одновременно прорабатывается личный бренд и масштабируется бизнес, увеличиваются доходы.

Допустим, клиент приходит с запросом стать блогером-миллионником. Я спрашиваю: «Зачем вам это нужно?». Мне хочется донести мысль о том, что блог с миллионами подписчиков не самоцель, а лишь средство реализации более высокой миссии. Известность — это тоже инструмент.

Когда клиент отвечает: «Хочу построить свой город», я понимаю, что нужно мыслить глобально. Как только предприниматель становится публичной личностью, вокруг него собираются такие же амбициозные бизнесмены, и он легко находит инвесторов для достижения своей цели. Когда человек несет окружающим свои ценности, он легко получает желаемое благодаря другим людям.

— Какой совет можно дать предпринимателям, которые хотят масштабировать свой бизнес?

— Развиваться, становиться публичными личностями, несмотря на страхи, рисковать и тем самым расти в доходе. И понимать, что любому предпринимателю есть что сказать и явить миру. Я бы сказала, что это его обязанность!

Эксперт по масштабированию предпринимателей Дина Перу: «Сегодня рост бизнеса невозможен при низкой узнаваемости его владельца»

← Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова ...

Ключевые слова: Эксперт по масштабированию предпринимателей Дина Перу, Дина Перу

Количество просмотров: 377
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кто такая Ирина Данкин, основавшая институт удалённых профессий
Основательница SMM-агентства Поли Гаан рассказала о секретах, которые помогут заказчикам «влюбиться» в вашу работу
Основатель консалтингового агентства Мария Ракуса рассказала о том, как создается личный бренд
Сильная и независимая: основатель школы удалённых профессий и SMM-эксперт Дина Перу о том, как девушке сделать первый шаг к финансовой состоятельности
Эксперт по масштабированию предпринимателей Дина Перу: «Сегодня рост бизнеса невозможен при низкой узнаваемости его владельца» Личный бренд необходим.
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о свидании, после которого ее муж оказался в больнице 41-летняя звезда «Ворониных» Екатерина Волкова уже 13 лет счастлива в браке с танцором Андреем Карповым.
«Я долго пытался понять, что мне вообще нравится»: Мирослав Радкевич рассказал о том, как пришел в свой бизнес Сейчас Мирослав Радкевич очень востребованный специалист.
Лолита Милявская призналась, что больше не пьет во время работы 59-летняя певица Лолита Милявская в ноябре этого года будет отмечать свой юбилей.
33-летняя Татьяна Плаксина показала фигуру в эффектном наряде С каждым днем дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина становится все краше.
Настасья Самбурская назвала Бена Аффлека «алкашом в завязке» 36-летняя актриса Настасья Самбурская часто общается с поклонниками на разнообразные темы.
Уборщица украла у дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой 3,5 миллиона рублей Дмитрий Назаров и Ольга Васильева уже давно перебрались во Францию.
Люся Чеботина усомнилась в правдивости романтических реалити-шоу Совсем недавно 27-летняя певица Клава Кока рассказала миру о новых отношениях.
Глюкоза вместе с детьми вернулась из Израиля 37-летняя певица Глюкоза недавно отдыхала в Израиле.
Актриса Саша Бортич и телеведущая Юля Коваль набили тату в честь друг друга Несколько дней назад телеведущая и блогер Юля Коваль праздновала свой юбилей.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.