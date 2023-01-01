Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Ксения Бородина дала совет девушкам, которые состоят в отношениях с женатыми

Сегодня, 22:33
Казалось, что вражда между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой после завершения проекта "Дом-2" "зарылась", но не тут-то было.

Ксения Бородина дала совет девушкам, которые состоят в отношениях с женатыми
Не так давно Ксения затронула тему отношений с женатыми мужчинами и просто катком прошлась по женщинам, которые выбирают идти по этому пути.

В комментариях тут же напомнили, что в числе этих самых неприятных особо - коллега Бородиной - Ольга Бузова, которая увела у законной жены Дмитрия Тарасова.

Ксения Бородина дала совет девушкам, которые состоят в отношениях с женатыми


Ксюша как могла не реагировала на провокацию, но зато не забывала, как она это умеет, умничать, раздавая советы.

Более того, она в итоге поддержала тех самых дам, которые не побоялись начать отношения с "женатиками" и раскрыла им глаза на суровые реалии.

"Если мужчина говорит: "Я скоро разведусь", "Мы не спим вместе", "Мы живем как соседи, просто ради детей" – знайте, что это стандартная лапша на уши. Никуда он не уйдёт, пока жена сама не спалит и не вышвырнет его из дома, имея уважение к себе", — уверена Бородина.

Возможно, такой опыт Ксюша приобрела, исходя из её неудачного брака с Курбаном Омаровым, который, как оказалось, изменял ей.

Стоит напомнить, что в данный момент о романах Бородиной ничего не известно. Ведущая остаётся одна, ну или отлично скрывает своего благоверного.

← Рианна боится, что Asap Rocky угодит в тюрь...

Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Вовремя открыла глаза": Ксения Бородина высказалась о расставании с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина объяснила, почему поставила точку в отношениях с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина подтвердила развод с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном
Ксения Бородина дала совет девушкам, которые состоят в отношениях с женатыми Казалось, что вражда между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой после завершения проекта "Дом-2" "зарылась", но не тут-то было.
Рианна боится, что Asap Rocky угодит в тюрьму На днях одна из подруг Рианны рассказала о её страхах.
У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле На днях Ольга Серябкина презентовала новую песню.
Папарацци подловили вместе Ирину Шейк и Тома Брэди Похоже, что они перестали прятаться.
Алексей Чадов женился на своей давней подруге Лейсан Галимовой, Алексей Чадов встречался с Лейсан Галимовой порядка 6 лет.
Филипп Киркоров пришел на запись шоу с опухшим после операции лицом Стеснение пропало, градус повышен!
Анастасия Волочкова объявила о скором замужестве Произошло это при достаточно банальных обстоятельствах
Алеся Кафельникова вернулась в социальные сети с утонченной фотосессией С тех пор, как Алеся вышла замуж, её жизнь заметно изменилась.
Мария Ивакова анонсировала новый любопытный проект Маша Ивакова не так часто попадает в светские хроники.
Селена Гомес показала своего нового возлюбленного Селена не дает расслабиться своим поклонникам.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.