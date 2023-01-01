Ксения Бородина дала совет девушкам, которые состоят в отношениях с женатыми

Не так давно Ксения затронула тему отношений с женатыми мужчинами и просто катком прошлась по женщинам, которые выбирают идти по этому пути.В комментариях тут же напомнили, что в числе этих самых неприятных особо - коллега Бородиной - Ольга Бузова, которая увела у законной жены Дмитрия Тарасова.Ксюша как могла не реагировала на провокацию, но зато не забывала, как она это умеет, умничать, раздавая советы.Более того, она в итоге поддержала тех самых дам, которые не побоялись начать отношения с "женатиками" и раскрыла им глаза на суровые реалии."Если мужчина говорит: "Я скоро разведусь", "Мы не спим вместе", "Мы живем как соседи, просто ради детей" – знайте, что это стандартная лапша на уши. Никуда он не уйдёт, пока жена сама не спалит и не вышвырнет его из дома, имея уважение к себе", — уверена Бородина.Возможно, такой опыт Ксюша приобрела, исходя из её неудачного брака с Курбаном Омаровым, который, как оказалось, изменял ей.Стоит напомнить, что в данный момент о романах Бородиной ничего не известно. Ведущая остаётся одна, ну или отлично скрывает своего благоверного.