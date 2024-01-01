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Уведя мужчину из семьи, Виктория Боня довольно быстро рассталась с ним

Сегодня, 12:18
Многие считают, что этот роман Виктории Бони вымышленный и созданный только ради пиара. Но факт того, что у её теперь уже экс-бойфренда была жена смущает.

Уведя мужчину из семьи, Виктория Боня довольно быстро рассталась с ним
Напомним, о романе Вики и в бывшем коллектора Руслана Гасанова стало известно после того, как Боня сделала пластику. Она уверяет, что Руслан именно тот мужчина, с которым она колесила по горам и именно он оплачивал все их поездки.

В том числе отдых на Мальдивах, куда пара укатила не так давно.

Уведя мужчину из семьи, Виктория Боня довольно быстро рассталась с ним


Теперь же Вика объявила о расставании, сделав это, как она умеет, со всей мудростью принятия ситуации:

"На данный момент жизни я вижу, что идти этот путь дальше лучше порознь. Вообще это так красиво, когда люди встречают друг друга и отпускают любя! Это искусство отношений, когда людям удается сохранить друг друга, даже если они уже не вместе",

- сказала она о бывшем мужчине.

Теперь общество следит за тем, вернётся ли Гасанов к экс-супруге.

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 676
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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