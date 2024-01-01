Уведя мужчину из семьи, Виктория Боня довольно быстро рассталась с ним

Напомним, о романе Вики и в бывшем коллектора Руслана Гасанова стало известно после того, как Боня сделала пластику. Она уверяет, что Руслан именно тот мужчина, с которым она колесила по горам и именно он оплачивал все их поездки.В том числе отдых на Мальдивах, куда пара укатила не так давно.Теперь же Вика объявила о расставании, сделав это, как она умеет, со всей мудростью принятия ситуации:"На данный момент жизни я вижу, что идти этот путь дальше лучше порознь. Вообще это так красиво, когда люди встречают друг друга и отпускают любя! Это искусство отношений, когда людям удается сохранить друг друга, даже если они уже не вместе",- сказала она о бывшем мужчине.Теперь общество следит за тем, вернётся ли Гасанов к экс-супруге.