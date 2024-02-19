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На МРТ у Егора Крида обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем

Сегодня, 08:41
Певец Егор Крид часто выходит на связь со своими подписчиками. Он отмечает, что ему, как человеку искреннему, важно делиться с фолловерами тем, что происходит в его жизни.

На МРТ у Егора Крида обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем
Но на днях Егор признался, что у него плохие новости. Касаются они его физического состояния. Из-за этого он даже прошёл серьёзное обследование.

Первая проблема связана с тем, что у Крида диагностировали панические атаки. Он рассказал, в чём они проявляются.

"Я могу спокойно сидеть в кафе, и у меня начинает кружиться голова. Как будто я проехался на яхте или на лодке и теперь остается остаточное движение. Или как будто я вышел из поезда и осталось покачивание. Я привык с вами всем делиться. Понял, что нужно вам об этом рассказать".

Помимо этого он прошёл исследование МРТ, где врачи также нашли причину его недугов.

"Мне сказали, что в шее есть две трубки с двух сторон и они гоняют кровь в мозг. И одна из этих трубок у меня, с левой стороны, она то ли перекошена, то ли что-то с ней чуть-чуть не так, враждебно. То ли от остеохондроза, то ли от чего-то еще... И кровь поступает в мозг чуть-чуть неравномерно. Из-за этого происходит нехватка кислорода, кислородное голодание и некие головокружения".

В данный момент Егор носит воротник Шанца, он поддерживает шею в правильном положении и помогает нормализовать доступ крови к мозгу.

На МРТ у Егора Крида обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем

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Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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