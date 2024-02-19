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В ожидании Героя: певица Дэя представила новую песню

Сегодня, 10:41
Трек под названием «Мой герой» Дэя представила 19 февраля.

В ожидании Героя: певица Дэя представила новую песню
Как всегда, слушатель получил невероятно эмоциональную и драматическую история о любви, расставании и надежде, а сильный и выразительный голос артистки звучит очень искренне и проникновенно, передавая всю глубину чувств, заставляет слушателей сопереживать. Мелодия песни пронизана нотами светлой грусти, а слова – как крик от боли расставания.

«Эта песня выходит в преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества. Её написали для меня мои постоянные авторы Анатолий Алексеев и Юрий Мирошников, я посвящаю её мужчинам – смелым, надёжным, настоящим, героям, с которыми наши сердца, и любящим женщинам, которые умеют ждать. Пусть это станет для них счастливым талисманом! Рада, что в моём репертуаре появился такой бриллиант!», – говорит исполнительница.

По словам одного из авторов, Юрия Мирошникова, создатели песни надеются, что композиция «Мой герой» в исполнении талантливой и яркой певицы Дэи оставит глубокий след в сердцах слушателей. Ведь любовь и вера – главное, ради чего стоит жить!

В ожидании Героя: певица Дэя представила новую песню

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Ключевые слова: Дэя

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Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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В ожидании Героя: певица Дэя представила новую песню Трек под названием «Мой герой» Дэя представила 19 февраля.
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