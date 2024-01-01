В Сети обсуждают первый выход в свет Решетовой после скандального заявления Алсу

С тех пор, как Алсу прямо намекнула о том, что теперь уже экс-муж певицы изменял ей с Анастасией Решетовой, модель комментариев не давала, лишь пригрозив, что подаст иск в суд за клевету.

Это всё было летом, ну, а теперь, когда наступила осень, знаменитости потихоньку начали выползать из интернета "в люди". Появилась перед фотографами загорелая и улыбчивая Анастасия Решетова. Случилось это на премьере японского фильма Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо".Решетова не стала мудрить с нарядом, облачившись во всё черное. С укладкой мать сына Тимати тоже заморачиваться не стала, оставив волосы распущенными.Конечно, она не дала никаких комментариев о романе с Яном Абрамовым, держать поодаль в компании своего стилиста.Ну, да Решетовой и не нужен лишний пиар, ведь один из популярных в России адвокатов проговорился, что у Анастасии уже есть постоянный жених, с которым она катается по Европе. Интересно, позовёт ли он её замуж.