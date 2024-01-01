Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все

Девушку пригласили на съёмки для журнала W. Казалось бы, популярный глянец, зарекомендовавший себя в лучшей степени. Но на этот раз снимки были настолько странными, что критики назвали их больше "несуразными", нежели креативными и стильными.Действительно, на многих кадрах даже утрачивается линия стиля и образа, который хотел показать автор.Зато фолловерам очень понравились кадры Беллы крупным планом, на которых она, как будто, без косметики.Все фото из этой серии чуть ниже: