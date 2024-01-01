Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все

Вчера, 23:35
Даже не в России нашлись те, кто очень негативно высказался в адрес новой фотосессии Беллы Хадид.

Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все
Девушку пригласили на съёмки для журнала W. Казалось бы, популярный глянец, зарекомендовавший себя в лучшей степени. Но на этот раз снимки были настолько странными, что критики назвали их больше "несуразными", нежели креативными и стильными.

Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Действительно, на многих кадрах даже утрачивается линия стиля и образа, который хотел показать автор.

Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Зато фолловерам очень понравились кадры Беллы крупным планом, на которых она, как будто, без косметики.

Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Все фото из этой серии чуть ниже:

Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все


Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все

← Российский актёр Юра Борисов мило поб...

Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 1 300
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Еда крупным планом: беременная Джиджи Хадид показала свой рацион
Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид
Снимки Беллы Хадид без обработки удивили ее поклонников
The Weeknd пытался скрыть свое лицо у дома Беллы Хадид
Новую фотосессию Беллы Хадид для журнала W поняли далеко не все Даже не в России нашлись те, кто очень негативно высказался в адрес новой фотосессии Беллы Хадид.
Российский актёр Юра Борисов мило побеседовал с Анджелиной Джоли Актёр из Реутова Юра Борисов к своему 31-летию добился значительных успехов в российском кино. А теперь он покоряет Запад.
На снимках без фотошопа мать детей Павла Дурова выглядит на 20 лет старше Не секрет, что в последнее время многие поголовно используют фильтры, чтобы изменить внешность на снимках и сделать себя привлекательнее внешне. Не стала исключение им Ирина Болгар, которая более известна в Сети, как мать детей Павла Дурова.
Где мама, а где дочь? Риз Уизерспун поздравила свою малышку с днём рождения Между актрисой Риз Уизерспун и её дочкой Авой Элизабет Филлипп всегда были невероятно доверительные отношения.
Лунтик стал героем коллаборации бренда «Верфь» и студии анимационного кино «Мельница» Вот уже много лет Бренд «Верфь» предлагает качественные кожаные изделия.
Надя Сысоева впервые решилась на кардинальное преображение из-за Саши Стоуна Актриса юмористического жанра Надежда Сысоева уже в который раз посещает разные шоу и передачи, где со слезами на глазах рассказывает о том, как же ей хорошо было с блогером Сашей Стоуном.
Умер легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков Сегодня, 8 сентября, стало известно о том, что из жизни ушёл один из самых популярных ведущих России Александр Масляков.
Мадина Гумерова рассказала о том, как предметы интерьера могут стать героями кинокартины Мультипредприниматель и блогер Мадина Гумерова уверена, что за российской мебелью будущее.
Яна Чуриковаа, Фёдор Бондарчук, Анастасия Барашкова и другие звезды встретились на премьере сериала «Комбинация» И не пригнать на эту премьеру вишневую девятку было бы просто преступлением.
Эмилия Казанджян пригласила гостей на масштабную вечеринку в Каннах с участием Travis Scott Светская Леди и королева эксклюзивных Каннских мероприятий Эмилия Казанджян, как всегда, провела закрытый ивент в Каннах с размахом.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.