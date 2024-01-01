Агата Муцениеце теряет сына Тимофея и может потерять еще и дочь

С момента официального развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло уже достаточно времени, но все проблемы между ними до сих пор так и не урегулированы.Изначально суд принял решение о том, что дети остаются с матерью, но когда Агата решила пересмотреть размер алиментов, Прилучный сделал ответный ход с просьбой пересмотреть опеку над детьми.Суд состоялся в первых числах октября, продлился порядка 5 часов, но никаких решений не вынес. После заседания Муцениеце покинула заседание в подавленном состоянии и, отказавшись от комментариев, молча села в авто и уехала.В отличие от неё, Павел согласился побеседовать с журналистами, но никаких подробностей не рассказал, заявив, что всегда и во всем он будет действовать в интересах своих детей.Позже Агата все же вышла на связь и назвала, происходящее в зале суда адом. Ну, а накануне, она призналась, что 1000 раз пожалела, затеяв этот суд с алиментами. Теперь Прилучный хочет получить опеку над сыном Тимофеем и, всё идет к тому, что он может её получить. Усугубляет ситуацию тот факт, что 11-летний Тимофей с лета живет с отцом и не хочет возвращаться к матери и сестре Мие. Более того, даже общаться с ними он не особо желает и просит их оставить его в покое.Понятно, что Муцениеце считает это манипуляцией и даже сравнивает бывшего мужа с маньяком, который может заманить свою жертву конфеткой, но решать, с кем будут жить дети придется суду.Ну, а пока Агата Муцениеце отправляется в поездку, которую давно планировала и, похоже, сейчас и Мия отправится немного пожить к отцу.