Почему разводятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Поводом поговорить об этом, как обычно, стал тот факт, что пару давно не видели вместе. Ну, а в качестве причины расставания, знающие люди называли интрижку Федора Сергеевича, которую он завел на съемках фильма с молодой актрисой Софьей Синициной.Надо сказать, что «интрижка» пока не подтвердилась, а вот о расставании Бондарчука с Андреевой продолжают говорить.По некоторым данным, разбежались они еще полгода назад и причиной стали частые «деловые ужины» Федора, переходящие в бурные застолья.С одной стороны, это не измена, да только сама Паулина не большая любительница всего этого и со временем такая жизнь мужа начала её тяготить.В результате она переехала с сыном Иваном в Питер, а Бондарчук остался в Москве.Что касается официального развода, то пока документы не поданы. Может быть еще и договорятся жить на два дома.