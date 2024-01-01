Почему разводятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Надо сказать, что «интрижка» пока не подтвердилась, а вот о расставании Бондарчука с Андреевой продолжают говорить.
По некоторым данным, разбежались они еще полгода назад и причиной стали частые «деловые ужины» Федора, переходящие в бурные застолья.
С одной стороны, это не измена, да только сама Паулина не большая любительница всего этого и со временем такая жизнь мужа начала её тяготить.
В результате она переехала с сыном Иваном в Питер, а Бондарчук остался в Москве.
Что касается официального развода, то пока документы не поданы. Может быть еще и договорятся жить на два дома.