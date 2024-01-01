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Почему разводятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Вчера, 16:23
Слухи о расставании пары пошли в конце сентября.

Почему разводятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Поводом поговорить об этом, как обычно, стал тот факт, что пару давно не видели вместе. Ну, а в качестве причины расставания, знающие люди называли интрижку Федора Сергеевича, которую он завел на съемках фильма с молодой актрисой Софьей Синициной.

Надо сказать, что «интрижка» пока не подтвердилась, а вот о расставании Бондарчука с Андреевой продолжают говорить.

Почему разводятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева


По некоторым данным, разбежались они еще полгода назад и причиной стали частые «деловые ужины» Федора, переходящие в бурные застолья.
С одной стороны, это не измена, да только сама Паулина не большая любительница всего этого и со временем такая жизнь мужа начала её тяготить.
В результате она переехала с сыном Иваном в Питер, а Бондарчук остался в Москве.
Что касается официального развода, то пока документы не поданы. Может быть еще и договорятся жить на два дома.

Почему разводятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева

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Ключевые слова: Федор Бондарчук, Паулина Андреева

Количество просмотров: 1 482
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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