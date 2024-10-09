Что стоит носить этой осенью, а что следует убрать подальше

По мере того, как мы все глубже погружаемся в осень , настаёт время заглянуть в гардероб и понять, что безнадежно устарело за это лето, а что всё еще остается в тренде и будет кстати этой осенью.Замша, однозначно, станет одной из самых желанных тканей для осени, а учитывая сколько сейчас разнообразных аксессуаров в виде замшевых ремней, ботинок и сумок, то создание яркого образа из замши не станет проблемой в этом сезоне.Хотя глубокие оттенки красного, конечно, не являются чем-то новым, этот цвет, кажется, всегда появляется, как только погода начинает холодать. Этот сезон не стал исключением, и сумки, аксессуары и обувь цвета бордо возвращаются.Акценты с круглыми заклепками — один из трендов нынешней осени. Они прекрасно смотрятся на куртках, кожаных сумках и, что самое главное, на ремнях. Возможно, что кого-то этот тренд немного пугает, но это напрасно.Куртки средней длины для сельскохозяйственных работ Barn coat появились в Англии в позапрошлом веке и со временем превратились в классику, прекрасно сочетаемую с деловым костюмом.Этой осенью, несомненно, прослеживается тренд на такие куртки, и модельеры из Prada или Miu Miu это подтвердят.Так что, свободная куртка Barn coat с контрастным воротником — это силуэт, который будет актуален в этом сезоне.Хотя небольшие сумки всегда останутся популярными, осенью стоит отдать предпочтение сумкам-тоут большого размера. И дело тут не обязательно в моде. Согласитесь, что зонт здесь будет чувствовать себя гораздо комфортнее, чем в той сумочке, что вы ходили летом.